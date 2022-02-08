Samanyolu Haber /Gündem / Hukuk örgütlerinden Ankara Barosu’na çağrı: İşkence raporunu açıklayın /08 Şubat 2022 14:14

Hukuk örgütlerinden Ankara Barosu’na çağrı: İşkence raporunu açıklayın

Avukatların üyesi olduğu 6 hukuk kuruluşu, Ankara Emniyeti’ndeki işkenceyle ilgili raporu yayınlamayan Ankara Barosu’na çağrıda bulundu. Açıklamada, “Ankara Barosu Yönetim Kurulu üstlendiği sorumluluğun gereğini yerine getirmeli. İşkence suçunu görünür kılmak adına hazırlanan raporu yayınlamalı, insan hakları mücadelesinin gereğini yerine getirmelidir.” denildi.

SHABER3.COM

Adalet İçin Hukukçular, Çağdaş Hukukçular Derneği, Demokrasi İçin Hukukçular, Hukukçu Dayanışması, Toplumsal Hukuk, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği ortak bir bildiriyle Ankara Barosu’na çağrıda bulundu.

Hukuk örgütleri, Ankara Emniyeti’ndeki işkenceye yönelik Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi avukatlarınca hazırlanan raporun yayınlanmasını istedi.

İŞKENCE İNSANLIK SUÇUDUR

Sosyal medya hesaplarından da yapılan çağrıda, “İşkence insanlık suçudur. İşkencenin son bulmasının ön koşulu işkencenin görünür kılınması ve sorumlularının etkin şekilde yargılanmalarından geçmektedir. İnsanlığa karşı işlenen suçlardan olan işkence ile mücadele kuşkusuz ki baroların temel görevlerinden biridir.” denildi.

ANKARA BAROSU İŞKENCE SUÇUNU GÖRÜNÜR KILMALI

6 sivil toplum kuruluşunun imzasının yer aldığı bildiride, “Bu sebeple geçtiğimiz günlerde kamuoyunda çokça yer edinen Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işkence yapıldığı iddiasına dayanarak Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezince hazırlanmış rapor Ankara Barosu yönetiminin kararı üzerine yayınlanmamış, bu karara karşı söz konusu raporu hazırlayan Ankara Barosu İnsan hakları Merkezinin altı divan üyesi ve birçok merkez üyesi istifa etmiştir. Ankara Barosu Yönetim Kurulu üstlendiği sorumluluğun gereğini yerine getirerek işkence suçunu görünür kılmak adına hazırlanan raporu yayınlamalı, insan hakları mücadelesinin gereğini yerine getirmelidir.” çağrısı yapıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hukuk örgütlerinden Ankara Barosu’na çağrı: İşkence... Sonraki Haber >>

Ekvador’dan Türkiye’ye gidecek konteynerde kokain

Ekvador’dan Türkiye’ye gidecek konteynerde kokain

Doğalgaz ve elektriğin kesildiği Isparta’da tüp kuyrukları oluştu

Doğalgaz ve elektriğin kesildiği Isparta’da tüp kuyrukları oluştu

TikTokçu Sarıgül ayçiçek yağını bakın ne zannetti?

TikTokçu Sarıgül ayçiçek yağını bakın ne zannetti?

Bir çay vakası daha !

Bir çay vakası daha !

Davutoğlu, Bahçeli'ye böyle cevap verdi

Davutoğlu, Bahçeli'ye böyle cevap verdi

Ağlama Anne

Ağlama Anne

Telefonuyla ilgilenirken rayların üzerine düştü

Telefonuyla ilgilenirken rayların üzerine düştü

Esnaf Saray iktidarına 'Elektrik sobası' fırlattı

Esnaf Saray iktidarına 'Elektrik sobası' fırlattı

Saadet Partisi, yeni videosunda TÜİK'le dalga geçti

Saadet Partisi, yeni videosunda TÜİK'le dalga geçti

Şahan Gökbakar'ın Oytun Erbaş taklidi viral oldu

Şahan Gökbakar'ın Oytun Erbaş taklidi viral oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:01:45