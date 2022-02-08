Hukuk örgütlerinden Ankara Barosu’na çağrı: İşkence raporunu açıklayın

Adalet İçin Hukukçular, Çağdaş Hukukçular Derneği, Demokrasi İçin Hukukçular, Hukukçu Dayanışması, Toplumsal Hukuk, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği ortak bir bildiriyle Ankara Barosu’na çağrıda bulundu.







Hukuk örgütleri, Ankara Emniyeti’ndeki işkenceye yönelik Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi avukatlarınca hazırlanan raporun yayınlanmasını istedi.





İŞKENCE İNSANLIK SUÇUDUR





Sosyal medya hesaplarından da yapılan çağrıda, “İşkence insanlık suçudur. İşkencenin son bulmasının ön koşulu işkencenin görünür kılınması ve sorumlularının etkin şekilde yargılanmalarından geçmektedir. İnsanlığa karşı işlenen suçlardan olan işkence ile mücadele kuşkusuz ki baroların temel görevlerinden biridir.” denildi.





ANKARA BAROSU İŞKENCE SUÇUNU GÖRÜNÜR KILMALI





6 sivil toplum kuruluşunun imzasının yer aldığı bildiride, “Bu sebeple geçtiğimiz günlerde kamuoyunda çokça yer edinen Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işkence yapıldığı iddiasına dayanarak Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezince hazırlanmış rapor Ankara Barosu yönetiminin kararı üzerine yayınlanmamış, bu karara karşı söz konusu raporu hazırlayan Ankara Barosu İnsan hakları Merkezinin altı divan üyesi ve birçok merkez üyesi istifa etmiştir. Ankara Barosu Yönetim Kurulu üstlendiği sorumluluğun gereğini yerine getirerek işkence suçunu görünür kılmak adına hazırlanan raporu yayınlamalı, insan hakları mücadelesinin gereğini yerine getirmelidir.” çağrısı yapıldı.