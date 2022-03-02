Samanyolu Haber /Gündem / Hukuk profesörü hakkını arayanı soymayı önerdi /02 Mart 2022 11:52

Hukuk profesörü hakkını arayanı soymayı önerdi

Başvuru ücretinin 660 TL olmasından dolayı AYM’de iş yükününün arttığını savunan Prof. Dr. Burak Gemalmaz, “Bu iki katına çıkarılırsa, örneğin 1500 TL olursa o zaman o göz karatması soğuyacak” dedi. Önerisinin hak arama özgürlüğüne ağır bir müdahale olacağını kabul eden Gemalmaz, “Türkiye’de yaşıyoruz. Sosyolojik gerçekliğimiz bu” diye konuştu.

Hukuk profesörü hakkını arayanı soymayı önerdi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, AYM, Anayasa Yargısı Araştırmaları Merkezi (AYAM) ve Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş birliğinde düzenlenen “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda İş yükü ve Çözüm Önerileri” başlıklı konferansın birinci oturumu bugün gerçekleştirildi.

Hukukçular, AYM’ye yapılan yoğun bireysel başvurular yüzünden artan iş yüküne çözümleri konuştu.

En ufak uyuşmazlıkların mahkemeye taşındığını söyleyen Prof. Dr. Burak Gemalmaz, mahkemelerin iş yükünü azaltacak yeni bir tedbir önerisi sundu.

650 TL’YE GÖZÜNÜ KARATABİLİYOR
Başvuru ücretlerinin arttırılmasıyla sorunun çözülebileceğini söyleyen Gemalmaz, “Başvuru ücreti 660 TL olduğu için bunu rahatça karşılayabiliyor. Gözünü karartabiliyor. Fakat bu iki katına çıkarılırsa, örneğin 1500 TL olursa o zaman o göz karatması soğuyacak” dedi.

YÜZDE 80’İ TIRT
Önerisinin hak arama özgürlüğüne ağır bir müdahale olacağını kabul eden Gemalmaz, “Türkiye’de yaşıyoruz. Sosyolojik gerçekliğimiz bu. Eğer benim saptamam doğruysa. Dolayısıyla bu gerçekliğe göre de tedbir gerçekleştirmeniz lazım. Başvuruların yüzde 80’i ‘tırt’ başvuru. Siz söylüyorsunuz bunu” ifadelerini kullandı.
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Hukuk profesörü hakkını arayanı soymayı önerdi

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