Samanyolu Haber /Gündem / Hukukçu akademisyenler görevden alındı yerine bakın kim derslere girecek /04 Ekim 2019 10:15

Hukukçu akademisyenler görevden alındı yerine bakın kim derslere girecek

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde iki akademisyen haklarında yürütülen disiplin soruşturması gerekçe gösterilerek görevden alındı.

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Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Şubat ayında gerçekleşen yönetim değişikliğinin ardından akademisyen alımı ve görevlendirmeleri gerçekleşti. Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Ana Bilim Dalında çalışan Ar. Gör. Dr. Melike Belkıs Aydın ile Ceza ve Ceza Muhakemesi Ana Bilim Dalında çalışan Öğr. Gör. Dr. Barış Işık, bilgileri dışında yürütülen bir soruşturma ile görevden alındı.

 
Akademisyenlerin işlerine, anabilim dalı başkanlarının olumlu görüşlerine rağmen, bölüm başkanı ve dekan vekilinin olumsuz görüşü ile son verildi. Görevin uzatılmamasına gerekçe gösterilen husus ise Rektörlük tarafından açılan idari soruşturmalar.

Ancak Aydın ve Işık’ın bu soruşturmalardan haberi dahi yok. Kendilerine soruşturmalara ilişkin hiçbir tebligatın yapılmadığı belirten akademisyenler, “Ortada ne alınmış bir savunma ne de verilmiş herhangi bir ceza var” diyerek karara tepki gösterdi.

‘KIRAAT DERSLERİ ALDI’

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin ‘Hukuk Felsefesi’ dersleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yıldırım görevlendirildi.

Yıldırım’ın özgeçmişinde “1978-1992 yılları arasında Hafız Abdurrahman Gürses Hoca’dan kıraat dersi okudu ve icâzet aldı. 11 yıl imam-hatiplik, 9 yıl hizmet içi eğitim merkezi öğretmenliği olmak üzere toplam 20 yıl Diyânet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yaptı” ifadeleri yer alıyor.

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı’ndaki tek akademisyen olan Melike Belkıs Aydın yerine derse girmek üzere bir ilahiyatçının görevlendirilmesi üzerine, “Hukuk fakültelerinde hukukçu mu kalmadı?” dedi.
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