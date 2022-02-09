Hukukçu Prof. Özgenç'ten OHAL çıkışı: Güvenlik sebebiyle kaçınılmaz olabilir

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen ve 2005 yılından bu yana, terörle mücadele, ceza kanunları, terörün finanse edilmesinin önlenmesini sağlayacak yasalar ve ceza yasalarının yazılmasında yer alan Prof. Dr. İzzet Özgenç, geçmişte yaptığı 'olağanüstü hal' çıkışını yineledi.















Özgenç, paylaşımında "Türkiye, adı konmamış olsa bile, ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hali yaşamaktadır. Süreç devam ederse, güvenlik sebebiyle olağanüstü hal kaçınılmaz olabilir" dedi.





Özgenç, şöyle devam etti:





"Vatandaş duyarlılığımla, sorunla ilgili olarak TBMM’ye Genel Görüşme çağrımı tekrar etme gereğini duyuyorum."





Başka bir paylaşımda daha bulunan Özgenç, "Olağanüstü hal önerisinde bulunulmuyor. İhmalin ve yapılan yanlışlarda ısrar edilmesinin muhtemel sonuçlarına endişeyle işaret ediliyor. En zor günlerde bile millet olarak çözümün aranacağı yer, Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir" ifadelerine yer verdi.





Özgenç'in "Kaçınılmaz görünen ağır ekonomik bunalım sebebiyle OHAL ilânına toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir" paylaşımı gündeme gelmiş, Özgenç'in çıkışı gündem olmuştu. Özgenç tepkilerin ardından yeni bir açıklama yaparak OHAL açıklaması nedeniyle özür dilemişti.