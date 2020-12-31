Samanyolu Haber /Gündem / ‘Hükümet Uygur Müslümanları için artık bir karar vermeli’ /31 Aralık 2020 15:20

‘Hükümet Uygur Müslümanları için artık bir karar vermeli’

Çin’in Türkiye ile suçluların iadesini öngören anlaşmayı onaylaması, Türkiye’de yaşayan Uygur Türkleri arasında endişelere neden oldu.

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Pekin yönetimi bu anlaşma çerçevesinde özellikle Türkiye'ye sığınmış ve "terör suçu" işlediğini ileri sürdüğü Müslüman Uygurların sınır dışı edilmesi sürecini hızlandırmayı hedefliyor. Henüz Meclis’ten geçmeyen anlaşmaya yönelik tepkiler geliyor. Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, hükümetin Uygur Müslümanları için artık bir karar vermesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Çin’de Uygur Müslümanlarına yönelik hak ihlallerine dikkat çeken Karaalioğlu, “Zulmün zirveye çıktığı üç yıl öncesinde sessiz sedasız imzalanan anlaşma Çin parlamentosunda kabul edildi ve TBMM’de de kabul aşamasına geldi. Tasarı, Cumhurbaşkanı’nın imzasıyla Meclis’e gönderildi ve Meclis Dışişleri Komisyonu’nda bulunuyor. Dolayısıyla genel kurula inmesi, oylanması an meselesi. Bu metnin kabul edilmesi demek, zaten Çin rejiminin gözünde terörist olan Türkiye’ye canlarını kurtarmak için sığınmış ve halen vatandaşlık alamayan Uygur Türkleri’nin geri gönderilmesi yolunun ardına kadar açılması demektir” ifadelerini kullanıyor.

Anlaşmanın onaylanmaması ve gündemden kaldırılması gerektiğini belirten Karaalioğlu, şunları söylüyor:

“Hükümet zaten duyarsız kaldığı bu meselede dünyanın gerisine düşecek bir noktaya gerilememelidir. Aksi takdirde tarihe mal olacak bir yanlış ve uzun yıllar silinmeyecek bir ayıba imza atılmış olur. Mağdur, mazlum ve baskı altındaki haklarla dayanışma sözleri de anlamını yitirir. 

Hükümet bugüne kadar Çin’in Uygurlara zulmü konusunda sessiz, kararsız, hatta aciz kaldı ama şimdi gündem olan konu daha büyük önem arzediyor. Türkiye’yi bu haksızlığın parçası, ortağı yapacak bir zemin hazırlıyor.”  

Karaalioğlu şöyle devam ediyor:

“Türkiye’nin soydaşları ve dindaşlarıyla dayanışma mecburiyeti, Çin ile ticaret veya bugünlerde aşı tedariki konularından ayrı tutulmak zorundadır. Ticari ilişkiler diğerinin gerek şartı olamaz, olmamalıdır. Böylesi eşitsiz bir ilişki durumu Türkiye’ye yakışmaz, anlaşma onaylanırsa Türk halkına da haksızlık olur.

Anlaşma kesinlikle imzalanmamalı, geri çekilmeli ve bu vesileyle de Türkiye, Uygur Türkleri/Müslümanları için artık bir karar vermelidir.”
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