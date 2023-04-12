Hulusi Akar’ın lüks tutkusu gündem oldu: sadece montu ve saatinin fiyatı dudak uçuklattı!

Şimdiye kadar pek kamuoyu önüne çıkmamaya özen gösteren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar AKP'den Milletvekili aday olunca daha fazla medyada görünmeye başladı.





Sözcü TV ana haber bülteninde Hulusi Akar'ın lüks tutkusunu gözler önüne serdi. Fatih Portakal'ın sunduğu ana haber bülteninde yayınlanan haberde ortaya konulan görüntülerde Hulusi Akar’ın sadece montu ve saatinin fiyatı dudak uçuklatıyor. Akar’ın sadece bu montu ve saatinin fiyatını duyanlar duyduklarına inanamadı.





Erdoğan'ın da katıldığı TCG Anadolu gemisinin hizmete giriş töreninde Akarın giydiği montun fiyatı en az 100 Bin TL..









Lüks bir italyan giyim markasına ait montun fiyatını yanlış anlaşılmasın diye bir de yazı ile yazalım en az Yüz bin TL .















Kara Harp Okulunda yapılan, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 124'üncü yıl dönümü törenine katılan Akar'ın kolundaki saat ise lüksün zirvesi.. Avrupalı zenginler için özel üretilen bu saatin fiyatı 350Bin ile 450 bir arası...









Özel üretildiği için internet sitelerinde ki fiyatlar az kullanılmış ikinci el saatlere ait. Yenisinin fiyatı daha da pahalı.





Lüks marka tutkunu AKP'liler daha önce çakma markalar kullandıklarını açıklamıştı. Acaba Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ne açıklama yapacak

