Hulusi Akar, seçim startını türbede verdi!

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde AKP Kayseri 1. sıradan milletvekili adayı gösterilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, belediye başkanları ve milletvekili adayları ile beraber Kayseri'de bulunan Seyyid Burhaneddin Türbesi'ni ziyaret etti.







Burada dua eden Akar, türbe çıkışında vatandaşlarla sohbet etti.





"BUGÜN BURADA SEÇİM SÜRECİNİ BAŞLATIYORUZ"

Akar, "İlginize ve teveccühünüze tekrardan teşekkür ediyorum. Bugün burada seçim sürecini başlatıyoruz. Dualarla, niyazlarla, iyi niyetlerle, hayır duasıyla. Sizlerin de güvenine, Kayserili hemşehrilerimizin güvenine, sevgisine ve duasına layık olmak için çalışacağız" dedi.