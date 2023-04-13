Samanyolu Haber /Gündem / AKP'ye kalesinde büyük şok: Bozdağ, aday tanıtım toplantısında boş salona konuştu /13 Nisan 2023 22:16

AKP'ye kalesinde büyük şok: Bozdağ, aday tanıtım toplantısında boş salona konuştu

AKP'nin Şanlıurfa Milletvekili adayı ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın katılımıyla gerçekleşen aday tanıtım toplantısı boş salonda yapıldı.

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Ekonomik kriz, kovid-19, deprem gibi büyük toplumsal sorunların sorumlusu olarak kabul edilen AKP'deki erime her geçen gün artarken; AKP'nin Şanlıurfa aday tanıtım toplantısındaki görüntüler söz konusu erimeyi bir kez daha gözler önüne serdi. 

BOŞ SALONA KONUŞTU
AKP Şanlıurfa Milletvekili adayı ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, boş salona konuştu. 

Diğer yandan kulislere yansıyan iddialara göre Bozdağ, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Şanlıurfa'dan değil kendi memleketinden aday olmak istediğini söylediği, Erdoğan'ın ise Bozdağ'ın itirazını reddettiği ortaya çıkmıştı. 
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