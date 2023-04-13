Sinan Ateş cinayetinde beklenen gelişme: MHP'li Olcay Kılavuz'un ismi tutanaktan çıkarıldı!

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine dair yeni bir gelişme yaşandı. Cinayette tetikçiyi kaçırdığı öne sürülen tutuklu şüpheli Tolgahan Demirbaş'ın MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alınması tutanaklarda yer almadı.









DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, Demirbaş'ın MHP'li Kılavuz'un evinde gözaltına alınmasına ilişkin tutanağın yerine yeni düzenlenmiş bir tutanak savcılık dosyasına girdi. Bu yeni tutanakta ise Demirbaş'ın Kılavuz'un evinde gözaltına alındığı bilgisi değil, sokakta yürürken yakalandığı iddiası yer aldı.





Öte yandan seçim öncesinde soruşturmada iddianamenin tamamlanması bekleniyor.