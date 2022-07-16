Samanyolu Haber /Gündem / Hulusi Akar'ın gelini ABD'li şirketin genel müdürü çıktı /16 Temmuz 2022 15:47

Hulusi Akar'ın gelini ABD'li şirketin genel müdürü çıktı

ABD merkezli General Atlantic adlı şirketin genel müdürünün Bakan Hulusi Akar’ın gelini Melis Kahya Akar olduğu ortaya çıktı.

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Türkiye’de yaptığı milyar dolarlık satın almalarla dikkat çeken ABD merkezli General Atlantic adlı şirketin başında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın gelini Melis Kahya Akar’ın olduğu ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Bora Erdin'in haberine göre şirket adını ilk defa 44 milyon dolarlık Yemeksepeti ve Trendyol yatırımlarıyla duyurmuştu.

Melis Kahya Akar da şirketin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA Bölgesi) Genel Müdürü. Melis Kahya Akar, "Türkiye’de yaptıkları yatırımlarla (satın alma-ortaklık) ilgili bölgede fırsat gördüklerini ve bu yöntemle ilerleyeceklerini" açıklamıştı.

‘ÖNCELİKLİ ÜLKE’
Amerikan yatırım fonu General Atlantic geçtiğimiz yıl da Trendyol’a yatırım yaptı. E-ticaret platformu Trendyol, 1.5 milyar dolar yeni yatırım ile değerlemesini 16.5 milyar dolara çıkardı. Türkiye’de 2.5 milyar dolarlık yatırımla adım atan General Atlantic adlı şirketin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA Bölgesi) Genel Müdürü ise Melis Kahya Akar... Hulusi Akar’ın gelini olan Melis Kahya Akar, Türkiye’de yaptıkları yatırımlarla (satın alma-ortaklık) ilgili bölgede fırsat gördüklerini ve bu yöntemle ilerleyeceklerini açıklamıştı.

Akar, “Her bölgeye gidebiliyorsunuz. Oranın tüketicisine gidebiliyorsunuz, üreticisine gidebiliyorsunuz. Onları kalkındırabiliyorsunuz. O nedenle Türkiye’de çok büyük bir potansiyel var. Türkiye öncelikli ülkeler listemizde” demişti. 
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