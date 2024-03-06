Husiler gemi vurdu: Ölü ve yaralılar var

İran destekli Husilerin Kızıldeniz ve Aden Körfezi’ndeki gemilere yönelik saldırıları devam ediyor.



İngiltere, Husilerin vurduğu gemide en az 2 kişinin öldüğünü açıkladı.



Saldırıda yaralıların da olduğu belirtilirken İngiltere’nin açıklamasında “Bu, Husilerin pervasızca uluslararası gemilere füze atmasının üzücü ama kaçınılmaz bir sonucuydu. Buna bir son vermelidirler. Hayatını kaybedenlerin ve yaralananların ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz” denildi.



Vurulan True Confidence isimli geminin sahibi ve işletmecisinin Yunanistan olduğu belirtildi.



Gemide en az 20 mürettebat ile 3 silahlı muhafızın olduğu ifade ediliyor.



Husilerden yapılan açıklamada "Hedef alma operasyonu gemi mürettebatının Yemen deniz kuvvetlerinin uyarı mesajlarını reddetmesinin ardından gerçekleşti" denildi.



"Mazlum Filistin halkına destek ve yardım etme konusunda dini, ahlaki ve insani görevlerini yerine getirmeye devam ettiğini" savunan Husiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları duruncaya ve Filistin halkına uygulanan abluka kaldırılana kadar Kızıldeniz ve Umman Denizi'ndeki saldırıların süreceğine işaret etti.



“ABD ve İNGİLTERE, HAVALİMANINI HEDEF ALDI”



Husilere yakın El-Mesire televizyonu, gemi saldırısının ardından ABD ve İngiltere’nin Hudeyde Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldığını bildirdi.



KIZILDENİZ’DEKİ DURUM



Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.



ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.



Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.



ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.



Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.



Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.



Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.