"Hüsran yaşayacak gibi görünüyor"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi'nin ardından Glasgow'daki İklim Zirvesi'ne hareket etmesi beklenirken, Türkiye'ye geri dönmüştü. Erdoğan, “Güvenlik taleplerimiz yerine getirilmeyince Glasgow’a gitmekten vazgeçtik” ifadelerini kullanmıştı.





New York Times gazetesi, Erdoğan'ın Glasgow’daki İklim Zirvesi’ne katılmayı son anda neden iptal ettiğini ve gerekçelerini analiz etti.





'SİYASİ BİR FIRSAT'

Analizde, "Glasgow'daki Küresel İklim Zirvesi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan için büyük bir an olması gerekiyordu. İklim sorunlarına yeni bir kucak açma şansını sergilemesi bekleniyordu ve diğer dünya liderlerinin yanında uluslararası sahneye karışmaktan daha çok sevdiği birkaç şey var" ifadeleri kullanıldı.





NY Times, 'Erdoğan’ın iklim değişikliği ile mücadeleyi ‘siyasi bir fırsat’ olarak gördüğünü, Türkiye’nin bu yüzden tutumunu şaşırtıcı bir şekilde değiştirdiğini' ifade etti.





Analizde, “Glasgow’da istediği güvenlik önlemlerine sahip olamayacağını öğrenmek görünüşe göre Erdoğan’ı zirveye katılımı son anda iptal edecek kadar kızdırmış görünüyor” yorumuna yer verildi.





"ONUR MESELESİ OLARAK GÖSTERMEYE ÇALIŞTI"

NY Times, 'COP26 olarak bilinen iklim görüşmelerine gitmemek, yenilgi gibi görünebilir, ancak Erdoğan tabanına oynamaya ve Glasgow’a gitmeyişini bir onur meselesi olarak göstermeye çalıştı' ifadelerine yer verdi.





Analizde, "Öngörülemeyen, hırçın ve siyaseten kurnaz Erdoğan, 18 yıldır hangi düğmelere basacağını bilerek iktidarda... Erdoğan, yine de bugünlerde belki de kariyerinin herhangi bir döneminde olduğundan daha fazla politik olarak savunmasız durumda" denildi.





NY Times, "Erdoğan, ekonomi tökezlerken anketlerde düşüş yaşıyor. Geçen ay, lira dolar karşısında yeni bir dip seviyesini gördü. Enflasyon yüzde 20 civarında dörtnala gidiyor. Erdoğan artan bir şekilde, canlı ve birleşik bir muhalefet karşısında kendini zor durumda buluyor" değerlendirmesinde bulundu.





"HÜSRAN YAŞAYACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Yazıda, “2023 yılındaki genel seçimleri kazanarak modern Türkiye’nin en uzun iktidarını yaşamayı hedefleyen Erdoğan, her zamanki taktiklerinin işe yaramaması ve özellikle genç seçmenlerin huzursuzlaşmasıyla hüsran yaşayacak gibi görünüyor” ifadeleri yer aldı.