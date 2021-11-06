Samanyolu Haber /Gündem / Hizmet dağıldı, bitti bu iş demiştik ama.. /06 Kasım 2021 13:44

Hizmet dağıldı, bitti bu iş demiştik ama..

Raindrops TV kanalında Muhacir programının 3. bölümünde Hacı Muammer Türkyılmaz hayatını anlatmaya devam ediyor.

SHABER3.COM


You Tube aracılığı ile yayın yapan Raindrops TV kanalı 'Muhacir' isimli yeni bir programın 3. bölümü yayınlandı 

Kemal Gülen'in sunduğu programın ilk konuğu Hizmet Hareketinin ilklerinden Hacı Muammer Türkyılmaz yaşadılarını anlatıyor  

Türkyılmaz her şeyin bitip dağıldığıklarını düşündükleri 70li yıllardaki muhtıra günlerini anlatırken Hocaefendi'nin kendilerine nasıl ümit olduğunu ifade ediyor. Hacı Ağabey muhtıra günlerini anlatırken hala aynı heyecanı duyuyor. Hocaefendi ve ağabeyler içeriye girmiş, hizmet imkanları tükenmiş, ne yapacaklarını bilemez halde iken ümitlerini kaybedişlerini, tekrar toparlanıp yurtlar, okullar açma imkanlarını nasıl bulduklarını dile getiriyor. 

İŞTE PROGRAMIN SON BÖLÜMÜ- Hizmet dağıldı, bitti bu iş demiştik ama..



PROGRAMIN 2. BÖLÜMÜ-  Hizmetin ilk yılları 


PROGRAMIN 1. BÖLÜMÜ -  'Bir çift söz ile değişen hayat akışı'


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