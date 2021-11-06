Hizmet dağıldı, bitti bu iş demiştik ama..



You Tube aracılığı ile yayın yapan Raindrops TV kanalı 'Muhacir' isimli yeni bir programın 3. bölümü yayınlandı

Kemal Gülen'in sunduğu programın ilk konuğu Hizmet Hareketinin ilklerinden Hacı Muammer Türkyılmaz yaşadılarını anlatıyor



Türkyılmaz her şeyin bitip dağıldığıklarını düşündükleri 70li yıllardaki muhtıra günlerini anlatırken Hocaefendi'nin kendilerine nasıl ümit olduğunu ifade ediyor. Hacı Ağabey muhtıra günlerini anlatırken hala aynı heyecanı duyuyor. Hocaefendi ve ağabeyler içeriye girmiş, hizmet imkanları tükenmiş, ne yapacaklarını bilemez halde iken ümitlerini kaybedişlerini, tekrar toparlanıp yurtlar, okullar açma imkanlarını nasıl bulduklarını dile getiriyor.































