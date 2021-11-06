Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş açıklaması

Katıldığı bir programda, Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin "Belediye başkanları aday gösterilir mi?" ? sorusuna yanıt veren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımızın görevine devam etmelerini istiyorum" dedi.





Belediye meclislerinde çoğunluklarının olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Çoğunluğun olmadığı yerde belediye başkanlığını başka partiye teslim etmek demek. O zaman İstanbullu bize ne diyecek, Ankaralı bize ne diyecek. Kafamda soru işaretleri var" dedi.





Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:





"Belediye başkanlarımızın görevlerine devam etmelerini istiyorum. Öncelikle belediye meclislerinde çoğunluğumuz yok. Seçildiler önce bir bulundukları kentin güvenini kazansınlar önlerinde bir zaman var."





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KARAR TV ekranlarında Gündem Özel programında Taha Akyol ve Elif Çakır'ın sorularını yanıtladı.





Burada, 'Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak istiyor' iddiasına da yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Ben Erdoğan'ın beni karşısına göreceği konusunda onun mutlu olacağını sanmıyorum. Onu şu anda en çok rahatsız eden kişi benim. Bu iddialar ittifakı karıştırmak için ortaya atılıyor" dedi.





Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





MİLLET İTTİFAKI'NDA SORUN VAR MI?





"Gazeteci normalde bağımsız biri olarak düşüncesini ifade edebilir ama telkinlerle yazı yazıyorsa orada sorun var demektir. 6 partinin ortak talebi de demokrasi. Aramızda sorun var mı? Benim gördüğümüz kadarıyla hiçbir sorun yok. E her birimiz ayrı partiyiz ama önemli olan şu biz bu ülkeye demokrasiyi getirecek miyiz? Getireceğiz. En son örneğin tezkerede biz hayır dedik İYİ Parti evet dedi ne yaptık kavga mı ettik hayır."





CUMHURBAŞKANI VE CUMHURBAŞKANI ADAYI NASIL OLMALI?





"Başlangıçta zaten seçeceğimiz güçlü bir cumhurbaşkanı ama bu cumhurbaşkanının alacağı kararları ittifakı oluşturan liderlerle birlikte alması lazım. Devleti tanıması lazım önce bu çok önemli çünkü alınan kararların nasıl süreçler doğuracağını bilmesi lazım. Yine uzlaşmacı olması lazım. Cumhurbaşkanı adayının bütün siyasi partilerle samimi bir görüşme içinde olması lazım. Bunlar uzlaşmacı kimliğinin olması, liyakati koruması, kurumlara müdahaleyi engellemesi, her kuruşun hesabının vatandaşa verilmesi, bütçenin kaynaklarının nereye ne kadar harcandığının hesabını vermesi... Bu pozisyonda bir kişi olursa huzur sağlanacak, atamalar liyakate göre yapılacak, gençlere güven verecek. Gençler özgürlük istiyor, baskı olmasın istiyor, bu gençler bir siyasi partinin kimliği altında da görünmek istemiyor. Ben karamsar değilim. Ülkenin çözülmeyecek sorunu yok aslında."