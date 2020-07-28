Hyundai'nin Türk ortağı ambargo uygulayan kamu bankalarına kızgın

BloombergHT'ye konuşan Ali Kibar, alınan kararın piyasada oldukça anormal karşılandığını belirterek, “Kamu bankalarının fiyat kontrol mekanizmasının içinde olduğunu bilmiyorduk” dedi. Son zamanlarda, dolar- euro çapraz kuru arasında euro lehine olan artışın, maliyetleri etkilediğini söyleyen Kibar, Türkiye’deki üreticiler olarak uluslararası finansal piyasalardaki değişimleri finansal olarak karşılayabilme kabiliyetlerinin olmadığını belirtti.







Kibar, döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle, faaliyetlerine zarar ederek devam etmelerinin mümkün olmadığının altını çizdi.