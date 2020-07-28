Samanyolu Haber /Ekonomi / Hyundai'nin Türk ortağı ambargo uygulayan kamu bankalarına kızgın /28 Temmuz 2020 14:33

Hyundai'nin Türk ortağı ambargo uygulayan kamu bankalarına kızgın

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, kamu bankalarının indirimli faiz kampanyasından Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota’yı çıkarmasını eleştirdi.

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BloombergHT'ye konuşan Ali Kibar, alınan kararın piyasada oldukça anormal karşılandığını belirterek, “Kamu bankalarının fiyat kontrol mekanizmasının içinde olduğunu bilmiyorduk” dedi. Son zamanlarda, dolar- euro çapraz kuru arasında euro lehine olan artışın, maliyetleri etkilediğini söyleyen Kibar, Türkiye’deki üreticiler olarak uluslararası finansal piyasalardaki değişimleri finansal olarak karşılayabilme kabiliyetlerinin olmadığını belirtti.

Kibar, döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle, faaliyetlerine zarar ederek devam etmelerinin mümkün olmadığının altını çizdi.
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