Samanyolu Haber /Gündem / İBB cephesinden yüzde 40'lık zamla ilgili açıklama geldi /06 Nisan 2022 20:33

İBB cephesinden yüzde 40'lık zamla ilgili açıklama geldi

Bir süredir tartışılan ve daha önce AKP ve MHP'li isimlerde yüksek bulunduğu için reddedilen İstanbul'daki ulaşım zammı yüde 40 oranla uygulamaya alındı. Bu konuda bir açıklama yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Tüm tarafların oybirliği ile bu karar alındı. İhtiyaç olduğu zaten ortada. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

İBB cephesinden yüzde 40'lık zamla ilgili açıklama geldi

Akaryakıta üst üste gelen zamlar sonrasında bir süredir İstanbul için de gündemde olan ulaşım ücretlerine zam uygulaması 40 oranla kabul edildi.

Tepkileri de beraberinde getiren kararla ilgili olarak Cumhuriyet Gazetesi için açıklamalarda bulunan İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Tüm tarafların oybirliği ile bu karar alındı. İhtiyaç olduğu zaten ortada. Hayırlı olsun" dedi.

YÜZDE 40 ZAMLANDI

Mart ayından bu yana İBB'nin ulaşıma zam talebiyle toplanan UKOME'de oybirliği ile yüzde 40 zam kabul edildi.

UKOME, ek zam talebiyle üçüncü kez toplanırken İstanbul için ulaşıma beklenen zam geldi. Toplu ulaşım ücretleri yüzde 40 artarken elektronik bilet ücreti 7 lira 67 kuruş oldu. Taksi kısa mesafe 28 liraya çıktı.

İMAMOĞLU: 'KINIYORUM'

23 Mart ve 4 Nisan'da tarihli toplantılarda İBB'nin toplu taşımaya yüzde 50 zam teklifi oyçokluğuyla reddilmişti.

Ret kararından sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından, "İETT’yi, metroyu, deniz ulaşımını, taksi, dolmuş ve otobüs esnafımızı batırmaya yönelik kararlara imza atanları kınıyorum. Bu noktadan sonra İstanbul’da toplu taşımada yaşanacak her türlü sorunun müsebbibi, vicdanını siyasete teslim etmiş malum UKOME üyeleri ve kurumlarıdır" ifadelerini kullanmıştı.

"İHTİYAÇ OLDUĞU ZATEN ORTADA"

İBB Sözcüsü Murat Ongun, üçüncü toplantıda zam talebinin kabul edilmesine ilişkin Cumhuriyet'e konuştu. Ongun, "Tüm tarafların oybirliği ile bu karar alındı. İhtiyaç olduğu zaten ortada. Hayırlı olsun" dedi.

Ongun, mart ayından bu yana üçüncü kez zam gündemiyle toplanan UKOME'de yüzde 40 zamma ilişkin herkesin anlaştığını belirtti.

"Geçen sefer belediyenin ve esnafların zam talebi yüzde 50 idi. Bunun karşılığında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İBB'ye yüzde 18, diğerlerine de yüzde 32 önermişti. Doğal olarak bizim teklifi oylamaya sunduk ve reddettiler" diyen Ongun, "O yüzde 50'lik bir artıştı" dedi.

Esnafın zor durumunda olduğunu ifade eden Ongun, "Tekrar masaya oturuldu. Pazarlıklar yapıldı ve yüzde 40'ta herkes anlaştı" dedi.
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