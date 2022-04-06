İBB cephesinden yüzde 40'lık zamla ilgili açıklama geldi

Akaryakıta üst üste gelen zamlar sonrasında bir süredir İstanbul için de gündemde olan ulaşım ücretlerine zam uygulaması 40 oranla kabul edildi.





Cumhuriyet Gazetesi için açıklamalarda bulunan İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Tüm tarafların oybirliği ile bu karar alındı. İhtiyaç olduğu zaten ortada. Hayırlı olsun" dedi. Tepkileri de beraberinde getiren kararla ilgili olarakaçıklamalarda bulunan İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Tüm tarafların oybirliği ile bu karar alındı. İhtiyaç olduğu zaten ortada. Hayırlı olsun" dedi.





YÜZDE 40 ZAMLANDI







Mart ayından bu yana İBB'nin ulaşıma zam talebiyle toplanan UKOME'de oybirliği ile yüzde 40 zam kabul edildi.

İMAMOĞLU: 'KINIYORUM'





"İHTİYAÇ OLDUĞU ZATEN ORTADA"





UKOME, ek zam talebiyle üçüncü kez toplanırken İstanbul için ulaşıma beklenen zam geldi. Toplu ulaşım ücretleri yüzde 40 artarken elektronik bilet ücreti 7 lira 67 kuruş oldu. Taksi kısa mesafe 28 liraya çıktı.23 Mart ve 4 Nisan'da tarihli toplantılarda İBB'nin toplu taşımaya yüzde 50 zam teklifi oyçokluğuyla reddilmişti.Ret kararından sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından, "İETT’yi, metroyu, deniz ulaşımını, taksi, dolmuş ve otobüs esnafımızı batırmaya yönelik kararlara imza atanları kınıyorum. Bu noktadan sonra İstanbul’da toplu taşımada yaşanacak her türlü sorunun müsebbibi, vicdanını siyasete teslim etmiş malum UKOME üyeleri ve kurumlarıdır" ifadelerini kullanmıştı.İBB Sözcüsü Murat Ongun, üçüncü toplantıda zam talebinin kabul edilmesine ilişkin. Ongun, "Tüm tarafların oybirliği ile bu karar alındı. İhtiyaç olduğu zaten ortada. Hayırlı olsun" dedi.Ongun, mart ayından bu yana üçüncü kez zam gündemiyle toplanan UKOME'de yüzde 40 zamma ilişkin herkesin anlaştığını belirtti."Geçen sefer belediyenin ve esnafların zam talebi yüzde 50 idi. Bunun karşılığında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İBB'ye yüzde 18, diğerlerine de yüzde 32 önermişti. Doğal olarak bizim teklifi oylamaya sunduk ve reddettiler" diyen Ongun, "O yüzde 50'lik bir artıştı" dedi.Esnafın zor durumunda olduğunu ifade eden Ongun, "Tekrar masaya oturuldu. Pazarlıklar yapıldı ve yüzde 40'ta herkes anlaştı" dedi.