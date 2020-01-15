İBB ile Hazine Bakanlığı arasında 'kredi onayı' tartışması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kredi buldukları halde Hazine onayı verilmediği için 3 metro hattının inşaatına başlayamadıklarını söyledi. İmamoğlu “2020’de, özellikle kredi imkânı sağladığımız bazı metro hatlarıyla ilgili de talep açmıştık. Bizim krediyi harekete geçirebilmemiz için Hazine onayı gerekiyor. 3 hatla ilgili bizim bu talebimiz reddedildi ocak ayının ilk haftası” dedi.





AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a metro çağrısı yapan İmamoğlu, "Bizim krediyi harekete geçirebilmemiz için Hazine onayı gerekiyor. Kredi imkanı var, biz buluyoruz. Sadece istediğimiz bir dokunuş" dedi.





Sözcü’de yer alan haberde söz konusu projelerin Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı, Bostancı-Dudullu Metro Hattı ve Yenidoğan-Hastane Hattı olduğu belirtildi.





Hazine ve Maliye Bakanlığı ise "Bu yıl ocak ayında, İBB'nin, Bakanlığımıza sunulmuş ya da reddedilmiş herhangi bir kredi onay talebi olmamıştır" açıklaması yaptı.





Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:





"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, 14 Ocak Salı (Bugün) yaptığı açıklamasında, ‘2020’de, özellikle kredi imkânı sağladığımız bazı metro hatlarıyla ilgili de talep açmıştık. Bizim krediyi harekete geçirebilmemiz için Hazine onayı gerekiyor. 3 hatla ilgili bizim bu talebimiz reddedildi ocak ayının ilk haftası’ ifadelerini kullanmıştır.





Bu yıl ocak ayında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, Bakanlığımıza sunulmuş ya da Bakanlığımız tarafından reddedilmiş herhangi bir kredi onay talebi olmamıştır.





İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, Bakanlığımızdan talep edilen Hazine garantisiz dış borçlanma izinleri,





- Üsküdar-Altunizade- Ümraniye Dudullu Metro Hattı 126 Metro Aracı Temini için 29.11.2019 tarihli yazı ile,





- Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı İnşaat, elektromekanik İşler ve Araç Alımı, Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı İnşaat, elektromekanik İşler ve Araç Alımı, Çekmeköy Sultanbeyli Metro Hattı İnşaat, elektromekanik İşler ve Araç Alımı, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı İnşaat, elektromekanik İşler ve Araç Alımı projeleri için 30.07.2019 tarihli yazı ile,





- Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt ve Kirazlı Halkalı Metro Hatları Projeleri için 22.10.2019 tarihli yazı ile hâlihazırda verilmiştir."





İBB’DEN YANIT: PROGRAMDAN ÇIKARILDIĞI İÇİN HAZİNE ONAYINA GELMİYOR





İBB Sözcüsü Murat Ongun, bakanlığın açıklamasına sosyal medya hesabından yanıt verdi.





"İlgili Bakanlığın bilgisine" notunu düşen Ongun, şöyle dedi:





"İBB projeleri Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca Kamu Yatırım Programı'ndan çıkarıldığı için kredi bulsa da hazine onayına gelmiyor.





Dış borç alımı için projenin önce bu yatırım programına alınması sonra da Hazine onayı gerekli."