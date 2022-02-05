"Arkadaşlarıma hemen talimat verdim. Caminin şu anki hali bile düzeltilmeye muhtaç. Arkada görülen çatının bile aşağı inmesi gerek. Bunun yerine daha henüz çatısı bitmemiş bir inşaat yapıldı. Bu görüntü daha da çirkinleşecek. Orada tarihi miras bertaraf edildi ve ne yazık ki ucuna yetiştik. Buranın onayı iki seçim arası veriliyor. Fatih Belediyesi onayı veriyor. Çevredeki tek tahribat bu değil. İETT binasının tahribatını onarmak için uğraşıyoruz. Bu ortama asla müsaade etmeyeceğiz. Yıkımla ilgili en etkili bir şekilde sahada olacağız."

Ne olmuştu?





İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, 2 Şubat'ta Twitter hesabından yaptığı paylaşımla inşaatın iptali için başvurulacağını duyurmuştu.









"Fetva Yokuşu'nda bulunan Fetva Han ismi ile 50 yıldan fazla süredir han olarak işletilen yer, malikleri tarafından yurt olarak kullanılması şartıyla İlim Yayma Vakfı'na bağışlanmıştır.









İBB: Yapılan bina daha yüksek





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da daha önce konuyla ilgili, Süleymaniye Camii etrafındaki eserlerin yıkılarak aslına uygun şekilde inşa edileceğini söylemişti.









İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı'nın yaptığı itiraz için Koruma Bölge Kurulu'na başvurulduğu belirtildi.Başvuruda "Yenileme Alanları Ada Avan Projeleri ile ilgili mevzuatın gerektirdiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı onayı bulunmayan ve Dünya Miras Alanı Süleymaniye'nin siluetini perdeleyen projenin" tekrar ele alınması istendi.Ruhsat ve inşaat sürecinin, onay tamamlanmadan başlatıldığı vurgulandı, bu uygulamanın Süleymaniye yenileme alanında emsal teşkil edeceği belirtildi.Tele 1'de Uğur Dündar'a konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Süleymaniye ile ilgili soruya şöyle cevap verdi:"Bina İlim Yayma Vakfı tarafından yapılıyor. İki seçim arasında alelacele projesi ve kurul izinleri çıkarılıp inşaata başlanıyor. Projeyi iptal etmeleri için kurula gidiyoruz" yazan Mahir Polat'ın ardından vakıftan cevap geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Mütevelli Heyet Başkanı olduğu İlim Yayma Vakfı tarafından konuyla ilgili kamuoyu duyurusu yapıldı:"Binanın depreme dayanıklı olmadığı anlaşıldığından bina yıkılarak yeniden projelendirilmiş, daha yüksek ve daha büyük bir bina yıkılarak yerine kademelendirilmiş bölgenin tarihi silüetine uygun ve inşaat alanı daha küçük bir bina yapılmaktadır."Böylelikle yeni binamız Süleymaniye Camisi'nin etrafının açılmasına ve caminin daha iyi görünür olmasına katkı sağlayacaktır."Ardından dün, Anadolu Ajansı, Fatih Belediyesi'nin "2021'de verilen inşaat ruhsatı eski iskanlı binaya göre kat adedini 1 kat eksilterek saçak kotu yüksekliğini de 1 buçuk metre düşürmüştür" dediği açıklamayı yayımladı.İBB başvurusunda, yapılan yeni binanın inşaatının "yürürlükteki imar planına ve yönetmeliğe aykırı şekilde hazırlandığını" söyledi ve eski binadan daha yüksek olduğunu belirtti.Kamuoyuna yapılan duyuruda, "Yıkılan binanın çatı üst kotu 52,89 metre iken uygulaması yapılan binada çatı üst kotu 53,19 metre olduğu vurgulandı" sözleri yer aldı.Mahir Polat da, vakfın yeni binasının eski yapıdan daha kısa olduğu yönündeki açıklamalarına, "2016'da o bina varken çekilmiş ve şimdi çekilmiş fotoğrafların karşılaştırmasını sunuyoruz. Yükseklik düşmedi aksine yeni bina daha yüksek" yazarak cevap vermişti.İBB, "Dünya Miras Alanı Süleymaniye'nin siluetini etkilenmemesi ve gelecek nesillere aktarılması için" çalışmalara devam edildiğini ve "kaçak kat, teras vb. bulunan yapılarla ilgili" gerekli yıkım işlemlerine de başlanacağını belirtti.