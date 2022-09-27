Samanyolu Haber /Eğitim / İBB'den 75 bin öğrenciye 4 bin 500 TL’lik burs /27 Eylül 2022 00:26

İBB'den 75 bin öğrenciye 4 bin 500 TL’lik burs

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 75 bin öğrenciye geri ödemesiz olarak 4 bin 500 TL’lik burs vereceği ifade edildi.

SHABER3.COM

Yeni eğitim ve öğretim yılı başlarken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminden de burs duyurusu geldiği belirtildi.

diken.com.tr'de yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), ‘Genç Üniversiteli Desteği’ projesi kapsamında 75 bin öğrenciye geri ödemesiz vereceği 4 bin 500 TL’lik burs için başvurular başladı.

İBB’den yapılan açıklamaya göre söz konusu burstan yararlanmak isteyen öğrencilerin kendisinin ya da ailesinin İstanbul’da ikamet etmesi, devlet ya da vakıf/özel üniversitelerinde yüzde 100 burslu okuması gerekiyor. Ara sınıf ve son sınıf öğrencilerinin de yıl sonu başarı notunun 100 üzerinden en az 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması da istenen kriterler arasında yer alıyor.

Açıköğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri, ücretli değişim programında olanlar, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, 25 yaşından büyükler ise burstan faydalanamayacak.
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