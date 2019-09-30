İBB'nin kayıp lüks araçları bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin AKP'li yönetimi sırasında tartışmaya yol açan ihtiyaç fazlası kiralık araçlarıyla ilgili yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğraflar, iki seçim arasında Bakırköy’deki bir AVM'nin otoparkında çekildi. İddiaya göre iki seçim arasında iade edilen 517 araçtan lüks kategorisinde olan 104 araç, İBB’nin Bakırköy’deki ek hizmet binasının yanında bulunan AVM’nin otoparkında gruplar halinde toplandı ve şirketine iade edildi.







İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldikten sonra ihtiyaç fazlası olduğunu tespit ettiği 730 kiralık aracı Yenikapı'da sergilemiş ve kiralandıkları şirketlere iade etmişti.







KİRALIK ARAÇ TARTIŞMASI İBB KORİDORLARINA TAŞTI







Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre kiralık araçlarla ilgili inceleme yapmak üzere kurulan araştırma komisyonu, iki seçim arası iade edilen ve 104'ü lüks kategorisinde olan 517 aracın araştırılmasını istedi. AKP'lilerin, araçların araştırılmasını isteyen CHP ve İYİ Parti'ye yönelik itirazının İBB koridorlarına taşan bir kavgaya neden olduğu iddia edildi.





DİKKAT ÇEKMEMESİ İÇİN AVM OTOPARKINA ÇEKİLMİŞ





Kiralık araçları araştırma komisyonu 1 Ekim'e kadar tekrar toplanarak bilgi almak üzere İBB'ye sorulacak soruları belirlemek üzere oylama yapacak. Sorular arasında kavgaya neden olan iki seçim arası iade edilen 517 aracın da olup olmayacağı merak edilirken, ortaya o lüks araçların fotoğrafları çıktı.





Onlarca lüks aracın bulunduğu fotoğraflar, iki seçim arasındaki dönemde İBB'nin ek hizmet binasının bulunduğu Bakırköy'e çekildi. İddialara göre onlarca lüks araç dikkat çekmemesi için Bakırköy'deki İBB binasının yanındaki alışveriş merkezinin otoparkına toplandı. Gruplar halinde otoparka getirilen lüks araçlar birkaç gün içinde yine gruplar halinde otoparktan çıkarıldı.





KİRALANAN ŞİRKETE İADE EDİLDİ





Söz konusu araçların AVM'nin otoparkında çıkarılarak ilgili şirkete iadesinin yapıldığı öne sürülüyor.





NE AMAÇLA, KİMLERE TAHSİS EDİLDİĞİ ARAŞTIRILACAK





Eğer araştırma komisyonu, bu araçlarla ilgili soruları da gündemine alırsa, lüks araçların hangi makamlara ne amaçla tahsis edildiği de ortaya çıkmış olacak.