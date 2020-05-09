Samanyolu Haber /Gündem / İbrahim Gökçek'in toprağa verilmesi öncesinde olaylar çıktı /09 Mayıs 2020 21:35

İbrahim Gökçek'in toprağa verilmesi öncesinde olaylar çıktı

Sürdürdüğü açlık grevini taleplerinin yerine getirileceği sözü sonrasında sürdürdüğü açlık grevini bırakan ama sonrasında da tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in memleketi Kayseri'de toprağa verilmesinden önce olaylar çıktı.

SHABER3.COM

Kayseri’de Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinin defnedilmesini engellemek isteyen bir grup, cenaze aracının önünü kesti. Gruptakilerden bir kişi “Gömseler bile çıkarır, yakarız” ifadelerini kullandı.

Gökçek'in cenazesi saat 22.00 sıralarında Kayseri'ye getirilerek Asri Mezarlık morguna konuldu. İlde sokağa dökülen bir grup, 'Kahrolsun PKK' sloganları atarak yol kesti. Yaklaşık 2 saat sokakta bekleyen grup polis anonslarının ardından dağıldı.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da gruba yaptığı konuşmada “Allah’ın izniyle bir sıkıntı yok. Sayın Valimizin hepinize çok selamları var. Buraya öyle bir cenaze gelmeyecek” dedi.

SALDIRI GİRİŞİMİNE RAĞMEN DEFNEDİLDİ

Provokasyona rağmen İbrahim Gökçek’in cenazesi, ailesi ve dostları tarafından Kayseri’de toprağa verildi

İbrahim Gökçek'İn tutuklu bulunan eşi Sultan Gökçek de defin sırasında oradaydı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İbrahim Gökçek'in toprağa verilmesi öncesinde olaylar... Sonraki Haber >>

Sevda Noyan: 15 Temmuz kursağımızda kaldı. Bizim sitede hâlâ 3-5 tane var, listem hazır

Sevda Noyan: 15 Temmuz kursağımızda kaldı. Bizim sitede hâlâ 3-5 tane var, listem hazır

Ermeni Meclisi'nde tekme tokat kavga

Ermeni Meclisi'nde tekme tokat kavga

Reha Yeprem: Almanya'da fabrikada günde 2 bin kere eğiliyorum ama bu alçakların önünde eğilmem

Reha Yeprem: Almanya'da fabrikada günde 2 bin kere eğiliyorum ama bu alçakların önünde eğilmem

Mafya içi hesaplaşmaya Albayrak'ın ismi de karıştı

Mafya içi hesaplaşmaya Albayrak'ın ismi de karıştı

Ahmet Burhan'ın cenazesi toprağa veridi

Ahmet Burhan'ın cenazesi toprağa veridi

İşte Hocaefendi'nin sesinden kendi şiiri

İşte Hocaefendi'nin sesinden kendi şiiri

Ne yaptığını kimse anlamadı

Ne yaptığını kimse anlamadı

Can Ataklı'dan ilginç protesto!

Can Ataklı'dan ilginç protesto!

Bu açıklamalar , Civelek ailesi için kampanyaya dönüştü

Bu açıklamalar , Civelek ailesi için kampanyaya dönüştü

Arşiv unutmaz

Arşiv unutmaz
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:39:16