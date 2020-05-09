İbrahim Gökçek'in toprağa verilmesi öncesinde olaylar çıktı

Kayseri’de Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinin defnedilmesini engellemek isteyen bir grup, cenaze aracının önünü kesti. Gruptakilerden bir kişi “Gömseler bile çıkarır, yakarız” ifadelerini kullandı.



Gökçek'in cenazesi saat 22.00 sıralarında Kayseri'ye getirilerek Asri Mezarlık morguna konuldu. İlde sokağa dökülen bir grup, 'Kahrolsun PKK' sloganları atarak yol kesti. Yaklaşık 2 saat sokakta bekleyen grup polis anonslarının ardından dağıldı.





MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da gruba yaptığı konuşmada “Allah’ın izniyle bir sıkıntı yok. Sayın Valimizin hepinize çok selamları var. Buraya öyle bir cenaze gelmeyecek” dedi.





SALDIRI GİRİŞİMİNE RAĞMEN DEFNEDİLDİ





Provokasyona rağmen İbrahim Gökçek’in cenazesi, ailesi ve dostları tarafından Kayseri’de toprağa verildi





İbrahim Gökçek'İn tutuklu bulunan eşi Sultan Gökçek de defin sırasında oradaydı.