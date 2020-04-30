İbrahim Kalın'dan yeni S-400 açıklaması geldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NATO’nun online toplantısında S-400’lerin yerleştirilmesinin koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiğini açıkladı.





sol.org.tr'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bugün NATO’nun online toplantısında yaptığı açıklamada Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin yerleştirilmesinin koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiğini söyledi.





Reuters'ın aktardığına göre Kalın açıklamasında S-400’lerin yerleştirilmesiyle ilgili olarak “Koronavirüs nedeniyle bir erteleme oldu ama planlandığı gibi ilerleyecek” dedi.





Kalın ayrıca AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump’a Patriot füzeleri satın almak istediğini de birçok kez söylediğini kaydetti.





ABD, Türkiye’nin S-400’leri yerleştirmesi durumunda ülkeye yaptırım uygulayacağını açıklamıştı.