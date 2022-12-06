"İbrahim Tatlıses’in büyüdüğü mağara" müze oldu

4 Şubat 2022’de İbrahim Tatlıses’in, Hızmalı Mahallesi’nde, avlusunda mağara da bulunan evin turizme kazandırılması için harekete geçen Şanlıurfa Valiliği ile Haliliye Belediyesi arasında protokol imzalamıştı.







Türkücünün doğduğu ev restore edildi ve ‘İbrahim Tatlıses’in Büyüdüğü Mağara’ ismiyle müze oldu.







İbrahim Tatlıses, 1952’de Urfa’da, ciğerci Ahmet Tatlı’yla eşi Leyla’nın yedi çocuğunun en büyüğü olarak dünyaya geldi.





Tatlıses daha önce, “Mağarada doğdum, iyi ki de mağarada doğmuşum ya orada doğmasam, sarayda doğsam kim bilir ne olurdu. Mağarada doğduğum için iftihar ediyorum” demişti.













3 KEZ ADAY ADAYI OLDU ERDOĞAN VEKİL YAPMADI





AKP’den daha önce üç kez milletvekili aday adayı olan ancak adaylığı kabul edilmeyen İbrahim Tatlıses, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3 gün önce Şanlıurfa’da düzenlediği mitinge katılmış, Erdoğan’a “Ben sizin dostunuz muyum?” diye sormuştu.





Tatlıses daha sonra mitingde, “Bize Cumhurbaşkanımız yeter gerisi te go ti çı goti. Az önce de şarkı sözlerimi söyledi çok mutlu oldum. Sizleri çok seviyorum. Cumhurbaşkanım için buradayım. O beni davet etti. Son nefesime kadar da Cumhurbaşkanımızın yanındayım. Allah hepinizden razı olsun” ifadelerini kullanmıştı.



