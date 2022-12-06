Samanyolu Haber /Gündem / "İbrahim Tatlıses’in büyüdüğü mağara" müze oldu /06 Aralık 2022 15:40

"İbrahim Tatlıses’in büyüdüğü mağara" müze oldu

Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen türkücü İbrahim Tatlıses’in doğduğu ev, ‘İbrahim Tatlıses’in Büyüdüğü Mağara’ ismiyle müze oldu.

SHABER3.COM

4 Şubat 2022’de İbrahim Tatlıses’in, Hızmalı Mahallesi’nde, avlusunda mağara da bulunan evin turizme kazandırılması için harekete geçen Şanlıurfa Valiliği ile Haliliye Belediyesi arasında protokol imzalamıştı.

Türkücünün doğduğu ev restore edildi ve ‘İbrahim Tatlıses’in Büyüdüğü Mağara’ ismiyle müze oldu.

İbrahim Tatlıses, 1952’de Urfa’da, ciğerci Ahmet Tatlı’yla eşi Leyla’nın yedi çocuğunun en büyüğü olarak dünyaya geldi.

Tatlıses daha önce, “Mağarada doğdum, iyi ki de mağarada doğmuşum ya orada doğmasam, sarayda doğsam kim bilir ne olurdu. Mağarada doğduğum için iftihar ediyorum” demişti.



3 KEZ ADAY ADAYI OLDU ERDOĞAN VEKİL YAPMADI

AKP’den daha önce üç kez milletvekili aday adayı olan ancak adaylığı kabul edilmeyen İbrahim Tatlıses, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3 gün önce Şanlıurfa’da düzenlediği mitinge katılmış, Erdoğan’a “Ben sizin dostunuz muyum?” diye sormuştu.

Tatlıses daha sonra mitingde, “Bize Cumhurbaşkanımız yeter gerisi te go ti çı goti. Az önce de şarkı sözlerimi söyledi çok mutlu oldum. Sizleri çok seviyorum. Cumhurbaşkanım için buradayım. O beni davet etti. Son nefesime kadar da Cumhurbaşkanımızın yanındayım. Allah hepinizden razı olsun” ifadelerini kullanmıştı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "İbrahim Tatlıses’in büyüdüğü mağara" müze oldu Sonraki Haber >>

İYİ Partili vekil, aynı ürünlere bir yıl sonra iki kat para ödedi

İYİ Partili vekil, aynı ürünlere bir yıl sonra iki kat para ödedi

Erdoğan ve Bahçeli'nin sözlerini talimat bildiler, camı çerçeveyi indirdiler

Erdoğan ve Bahçeli'nin sözlerini talimat bildiler, camı çerçeveyi indirdiler

Tramvay İETT otobüsüne çarptı, çok sayıda yaralı var

Tramvay İETT otobüsüne çarptı, çok sayıda yaralı var

Semeru Yanardağı faaliyete geçti, tahliyeler başladı

Semeru Yanardağı faaliyete geçti, tahliyeler başladı

Güzel İnsanlar Güzel Atlara Binerek Gidiyorlar

Güzel İnsanlar Güzel Atlara Binerek Gidiyorlar

Holigan Faslı taraftarların sosyal yardımları kesilebilir

Holigan Faslı taraftarların sosyal yardımları kesilebilir

Pentagon Sır gibi sakladığı nükleer hayalet uçağı tanıtı: B-21 Raider

Pentagon Sır gibi sakladığı nükleer hayalet uçağı tanıtı: B-21 Raider

Otobotlar ve Maximallar omuz omuza!

Otobotlar ve Maximallar omuz omuza!

Enes Kanter Freedom’a bir ödül daha

Enes Kanter Freedom’a bir ödül daha

Hakan Şükür'ün adını zikreden spikeri devre arasında aldılar

Hakan Şükür'ün adını zikreden spikeri devre arasında aldılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:58:06