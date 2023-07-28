Samanyolu Haber /Spor / Icardı, Arjantin'den yola çıktı! İşte İstanbul'a geliş saati /28 Temmuz 2023 11:51

Icardı, Arjantin'den yola çıktı! İşte İstanbul'a geliş saati

Galatasaray taraftarlarının İstanbul'a gelişini dört gözle beklediği Arjantinli yıldız, Buenos Aires'ten İstanbul'a gelmek üzere yola çıktı.

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Geçen sezon Galatasaray’ın gol sorununu çözen ve kazanılan 23. şampiyonlukta başrolü oynayan Mauro Icardi, İstanbul'a geliyor...


2 HAFTA ÖNCE TRANSFER BİTMİŞTİ

Sezon bittiğinden beri Arjantinli’nin transferi için müthiş bir çaba sarf eden Galatasaray yönetimi, yaklaşık 2 hafta önce transferi bitirdi. Ancak Icardi’nin, eşinin yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle imzaların atılması gecikti. Ancak bu transfere dair sorunlar çözüldü.

Önceki gün Arjantinli oyuncunun menajeri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Icardi’nin geleceğini açıklamıştı.

BU GECE İSTANBUL'DA

Arjantinli süper starı taşıyan uçak, Buenos Aires’ten havalandı. Deneyimli golcünün saat 00.00’da İstanbul Atatürk Havalimanı’nda olması bekleniyor.
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