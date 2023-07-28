Icardı, Arjantin'den yola çıktı! İşte İstanbul'a geliş saati

Geçen sezon Galatasaray’ın gol sorununu çözen ve kazanılan 23. şampiyonlukta başrolü oynayan Mauro Icardi, İstanbul'a geliyor...









2 HAFTA ÖNCE TRANSFER BİTMİŞTİ





Sezon bittiğinden beri Arjantinli’nin transferi için müthiş bir çaba sarf eden Galatasaray yönetimi, yaklaşık 2 hafta önce transferi bitirdi. Ancak Icardi’nin, eşinin yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle imzaların atılması gecikti. Ancak bu transfere dair sorunlar çözüldü.



