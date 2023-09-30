Samanyolu Haber /Spor / Icardi bir rekora daha gözünü dikti /30 Eylül 2023 12:51

Icardi bir rekora daha gözünü dikti

İstanbulspor karşısında da ağları sarsan ve üst üste 11 çıktığı 13 maçta da fileleri sarsarak tarihe geçen Arjantinli golcü Mauro Icardi gözünü farklı bir rekora dikti. Icardi bu akşam MKE Ankaragücü karşısında da gol atarsa yeni bir rekor daha kıracak.

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Bu sezon ligde 6 maçta 7 kez fileleri havalandıran, Avrupa’da ise Şampiyonlar Ligi Elemeleri’nde 3 kez ağları sarsan Icardi, son oynanan maçta İstanbulspor’a attığı golle en önemli 15 ligde forma giyen futbolcular arasında 2023 yılı gol krallığında 29 sayıyla ikinci sıraya yükseldi.

Icardi’nin, PSG’nin dünyaca ünlü golcüsü Kylian Mbappe’yle ikincilik koltuğunu paylaştığı listede birinci sırada 33 golle Manchester City’nin Norveçli süperstarı Erling Haaland yer aldı.

Sarı-kırmızılıların süperstarı Mauro Icardi, Ankaragücü karşılaşmasında da takımının her zaman olduğu gibi en önemli gol silahı olacak.

Icardi, 2007- 08’den bu yana Süper Lig’de ilk 11’de çıktığı 13 maçta da gol atan tek oyuncu unvanını elinde bulunduruyor. Başkent ekibine karşı da rekorunu geliştirmek isteyen Arjantinli yıldız, rekorlarına bir yenisini daha eklemek istiyor.

Ligde oynadığı 30 karşılaşmada 29 kez ağları sallayan Aslan’ın forveti, Ankaragücü’nü de boş geçmeyerek, 2007/08 sonrası dönemde Mbaye Diagne’yi (33 maç) geride bırakarak 30 gole en hızlı ulaşan oyuncu olmanın hayalini kuruyor.
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