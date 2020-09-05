Samanyolu Haber /Gündem / İçişleri: Türkiye'de sokağa çıkma yasağı gündemde yok /05 Eylül 2020 14:08

İçişleri: Türkiye'de sokağa çıkma yasağı gündemde yok

İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı, “Bilim Kurulu bir değerlendirme yaparak, tavsiyede bulunuyor. İçişleri Bakanlığı bu tavsiyeler sonucunda karar alıyor. Zaman zaman belli tedbirler alınıyor ama sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili şu an alınan bir karar ve değerlendirme yok. Şu aşamada böyle bir durum söz konusu değil” dedi.

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İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Ağustos ayına ilişkin bakanlık faaliyetlerini içeren ‘Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı’nı gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığında yapılan bilgilendirme toplantısında Çataklı, sokağa çıkma kısıtlamasının şu an için gündemde olmadığını belirtti.

Basın mensuplarından gelen soruları yanıtlayan Çataklı, gündemde sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili bir karar olmadığını belirtti. Asker uğurlaması, düğün dernek organizasyonları gibi etkinliklerde vatandaşın daha tedbirli davranması gerektiğini vurgulayan Çataklı, “Vatandaşlarımızdan daha yüce bir hassasiyet bekliyoruz. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu bir değerlendirme yaparak, tavsiyede bulunuyor. İçişleri Bakanlığı bu tavsiyeler sonucunda karar alıyor. Bu canlı bir süreç. Zaman zaman belli tedbirler alınıyor ama sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili şu an alınan bir karar ve değerlendirme yok. Şu aşamada böyle bir durum söz konusu değil” dedi.
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