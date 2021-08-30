Samanyolu Haber /Dünya / İda Kasırgası nedeniyle Mississippi Nehri tersine aktı /30 Ağustos 2021 22:33

İda Kasırgası nedeniyle Mississippi Nehri tersine aktı

ABD'de Louisiana eyaletini etkisi altına alan Ida Kasırgası nedeniyle eyalet sınırları içinde denize dökülen Mississippi Nehri'nin tersine aktığı belirtildi.

SHABER3.COM

Hafta sonu ABD'nin Louisiana eyaletini vuran İda Kasırgası'nın şiddeti nedeniyle Mississippi Nehri'nin bir süreliğine tersine aktığı bildirildi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), New Orleans'ın güneyinde Mississippi Nehri'nin pazar günü öğle saatlerinde kasırganın meydana getirdiği şiddetli fırtına dalgası nedeniyle tersine aktığını tespit ettiklerini açıkladı.

Meksika Körfezi'ne boşalan Mississippi Nehri, Ida'dan günler önce saniyede yaklaşık 8500 metreküp su boşaltırken, akış tersine döndüğünde saniyede yaklaşık 1150 metreküp suyun kaynağa doğru aktığı tespit edildi.

Tersine akışın birkaç saat sürdüğü belirtildi.

2005 yılındaki Katrina ve 2012 yılındaki Isaac kasırgası sırasında da Mississippi Nehri'nin tersine aktığı açıklandı.

İda Kasırgası nedeniyle Louisiana eyaletinde 1 milyondan fazla aboneye elektrik verilemezken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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