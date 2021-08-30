Samanyolu Haber /Spor / Genç oyuncu Fenerbahçe'den ayrıldı /30 Ağustos 2021 23:22

Genç oyuncu Fenerbahçe'den ayrıldı

Fenerbahçe'de top koşturan genç oyuncu Emre Nasuh, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla ayrılık kararını açıkladı.

SHABER3.COM

Fenerbahçe'nin genç oyuncularından Emre Nasuh, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla sarı-lacivertlilere veda etti.

Nasuh, "Büyük Fenerbahçenin büyük taraftarı: Veda etmek zordur, ama ben bunu küçük bir ayrılık olarak görüyorum. 12 yaşında küçük bir çocuk iken geldiğim ve oynadığım tüm alt yapı gruplarının kaptanlığını yaptığım kulübüm Fenerbahçe ile sözleşmemi karşılıklı olarak fesh etmiş bulunmaktayım. Asırlık tarihini içinde barındıran bu kulübün çatısı altında birlikte forma giyme şansı yakaladığım arkadaşlarım ve abilerim sizlerle aynı takımın parçası olmak büyük bir ayrıcalıktı. Başkanımız Sayın Ali Koç ve değerli yöneticilerimiz başta olmak üzere, üzerimde emeği olan bütün hocalarıma ve kulüp personellerine teşekkür ederim. Desteklerini hayatım boyunca unutamayacağım Büyük Fenerbahçe Taraftarlarına da teşekkürlerimi sunuyorum. Tekrar buluşmak dileğiyle Hoşçakalın.." ifadelerini kullandı.

Genç oyuncu, geçtiğimiz günlerde 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği ile sözleşme imzalamıştı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Genç oyuncu Fenerbahçe'den ayrıldı Sonraki Haber >>

Fransa'da aşı karşıtları yine 'sokağa indi'

Fransa'da aşı karşıtları yine 'sokağa indi'

İade ve yeniden yargılama... CHP'nin KHKlı'larla ilgili eylem planını anlattı

İade ve yeniden yargılama... CHP'nin KHKlı'larla ilgili eylem planını anlattı

Babacan’dan Erdoğan’ın hesabına çarpı

Babacan’dan Erdoğan’ın hesabına çarpı

Taliban, şarkıcı Favad Andarabi’yi öldürdü

Taliban, şarkıcı Favad Andarabi’yi öldürdü

ABD'de Ida Kasırgası Alarmı

ABD'de Ida Kasırgası Alarmı

"Beyaz Torosların yerini siyah Transporterlar aldı"

Zorla kaybedilme olayları protesto edildi: Bu düzene dur diyecek misiniz?

Zorla kaybedilme olayları protesto edildi: Bu düzene dur diyecek misiniz?

Tunceli’de 11 gündür yanan ormana neden havadan müdahale edilmiyor?

Tunceli’de 11 gündür yanan ormana neden havadan müdahale edilmiyor?

Tartışmalı Ahmet Kaya filminin vizyon tarihi belli oldu

Tartışmalı Ahmet Kaya filminin vizyon tarihi belli oldu

Kabil'deki patlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi.

Kabil'deki patlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi.
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:02:14