Samanyolu Haber /Gündem / İftar Zamanı'nın bugünkü konuğu ilahiyatçı Ahmet Kurucan! /18 Mart 2024 16:30

İftar Zamanı'nın bugünkü konuğu ilahiyatçı Ahmet Kurucan!

Ramazanların iftar klasiği haline gelen İftar Zamanı, farklı konu ve konuklarla ekranlarda olmaya devam ediyor.

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İftar Zamanı'nın bugünkü konuğu ilahiyatçı yazar Dr. Ahmet Kurucan olacak.

Metin Haboğlu'nun sunuculuğunu yapacağı programda Dr. Ahmet Kurucan ile;

- Müslüman bir birey olarak modern dünyada dengeyi bulma yollarını,
- Kur-an’ı doğru anlamayı, meal, mana ve muhtevasını kavramayı,
- Günümüzde inanç kaymalarının sebeplerini,
- Hayat akışımızın Ramazan’a göre planlanmasını,
- Ve son kitabı “Hatırdan Satıra” üzerine konuşulacak. 

Diğer yandan programda farklı coğrafyalardan bağlantılar ve Metin Haboğlu’nun sürpriz eserleri de olacak. Program Türkiye saati ile 17:45'te başlayacak.


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