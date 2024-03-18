İftar Zamanı'nın bugünkü konuğu ilahiyatçı Ahmet Kurucan!

İftar Zamanı'nın bugünkü konuğu ilahiyatçı yazar Dr. Ahmet Kurucan olacak.







Metin Haboğlu'nun sunuculuğunu yapacağı programda Dr. Ahmet Kurucan ile;





- Müslüman bir birey olarak modern dünyada dengeyi bulma yollarını,

- Kur-an’ı doğru anlamayı, meal, mana ve muhtevasını kavramayı,

- Günümüzde inanç kaymalarının sebeplerini,

- Hayat akışımızın Ramazan’a göre planlanmasını,

- Ve son kitabı “Hatırdan Satıra” üzerine konuşulacak.





Diğer yandan programda farklı coğrafyalardan bağlantılar ve Metin Haboğlu’nun sürpriz eserleri de olacak. Program Türkiye saati ile 17:45'te başlayacak.









