İftar Zamanı'nın bugünkü konuğu ilahiyatçı Ahmet Kurucan!

İftar Zamanı'nın bugünkü konuğu ilahiyatçı yazar Dr. Ahmet Kurucan olacak.
Metin Haboğlu'nun sunuculuğunu yapacağı programda Dr. Ahmet Kurucan ile;
- Müslüman bir birey olarak modern dünyada dengeyi bulma yollarını,
- Kur-an’ı doğru anlamayı, meal, mana ve muhtevasını kavramayı,
- Günümüzde inanç kaymalarının sebeplerini,
- Hayat akışımızın Ramazan’a göre planlanmasını,
- Ve son kitabı “Hatırdan Satıra” üzerine konuşulacak.
Diğer yandan programda farklı coğrafyalardan bağlantılar ve Metin Haboğlu’nun sürpriz eserleri de olacak. Program Türkiye saati ile 17:45'te başlayacak.