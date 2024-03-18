İspanya'da 'mültecileri tekneden atan' üç şüpheli gözaltına alındı

İspanya İçişleri Bakanlığı, Kasım 2023'te bir şişme bottan suya atlamaya zorlandıktan sonra hayatını kaybeden beş mültecinin ölümüyle ilgili açılan soruşturma kapsamında üç şüphelinin polis tarafından gözaltına alındığını açıkladı.







Reuters'ın aktardığına göre, iki erkek ve bir kadın şüpheli, Cadiz'in yaklaşık 70 kilometre güneydoğusundaki Algeciras bölgesinde gözaltına alındı. Şüpheliler, pek çoğunun yüzemeyeceğini bilmelerine rağmen bıçak zoruyla mültecileri suya atlamaya zorlamakla suçlandı. Şüphelilerin bir suç örgütüne mensup olduğundan, yabancı vatandaşlara karşı suç işlediğinden, yaralama ve kaçakçılık yaptığından da şüphelenildiği belirtildi.





Kasım ayında sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, siyah bir şişme sürat teknesinde olan bazı kişilerin diğerlerini suya doğru ittiği görülüyordu. Botu bulduktan sonra şüphelileri gözaltına alan İspanya polisi, şişme sürat teknesinde Fas'ın Kenitra kentinden Cadiz'e gitmek için 3 bin ile 12 bin euro ödeyen en az 37 mülteci bulunduğu bilgisini verdi.

