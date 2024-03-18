BM'den Gazze için kıtlık uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) nüfusunun tahminen yüzde 70'inin felaket boyutunda açlıkla karşı karşıya olduğu Kuzey Gazze'de çok yakında kıtlık yaşanacağını açıkladı.







DW Türkçe'nin haberine göre Dünya Gıda Programı'ndan Pazartesi günü yapılan açıklamada, açlık krizlerinin ölçeğini tahmin etmeye yönelik uluslararası bir süreç olan Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) analizinin son bulgularını yayınladı.





Buna göre, Gazze'de neredeyse herkesin yeterli gıda bulmakta zorlandığı sonucuna varılırken, Gazze'nin kuzeyinde bulunan yaklaşık 210 bin kişinin açlık durumunun en yüksek noktası olan 5. aşamada olduğu kaydedildi.





Yapılan açıklamada İsrail'in saldırılarını Refah kentine doğru genişletmesi halinde, çatışmaların Gazze'nin 2,3 milyonluk toplam nüfusunun yaklaşık yarısını felaket boyutunda açlığa sürükleyebileceği uyarısında bulunuldu.





IPC Aralık ayında Gazze'nin toplam nüfusunun dörtte birinin açlık çektiğini yönünde tahminini açıklamıştı.





Yardım kuruluşlarından çağrı

Yardım kuruluşları Gazze'ye, özellikle de Gazze'nin kuzeyine insani yardımların ulaştırılması ve dağıtılmasının İsrail'in kısıtlamaları, çatışmalar ve toplum düzeninin bozulması nedeniyle neredeyse imkansız olduğunu belirtiyor.





İsrail ise insani yardım ulaştırılmasına herhangi bir sınırlama getirmediğini belirterek, yaşanan tıkanıklıklardan yardımları dağıtan BM kuruluşlarını sorumlu tutuyor.





Başta ABD olmak üzere bazı ülkeler son günlerde hava köprüsü ve deniz koridoru aracılığıyla bölgeye yardım ulaştırıyor.







Ancak yardım kuruluşları bu çabaların maliyetli ve yetersiz olduğunu belirterek, İsrail'in yardımların kara yolu üzerinden ulaştırılması için daha fazla olanak sağlaması gerektiğini dile getiriyor.





Sağlık durumu da çok kötü

Gazze'de açlık tehlikesi büyürken sağlık tesislerinin çoğu da yakıt ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle kapanmak zorunda kaldı. Bazı hastaneler de terör faaliyetlerinde kullanıldıkları gerekçesiyle İsrail ordusu tarafından vuruldu.





Gazze Sağlık Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada 81'i son 24 saat içinde olmak üzere savaşta en az 31 bin 726 Filistinlinin öldüğünü duyurdu.





Bakanlık ölü sayısını açıklarken siviller ve savaşçılar arasında ayrım yapmazken, ölenlerin üçte ikisini kadın ve çocukların oluşturduğunu ifade ediyor.





Hamas 7 Ekim'deki saldırı sırasında bin 200 İsrailliyi katletmiş, 250 kişiyi de Gazze'ye kaçırarak rehin almıştı.





Geçen yıl İsrail'in elinde bulunan Filistinli tutsakların serbest bırakılması karşılığında 150 kadar rehine İsrail'e teslim edilmişti. Hamas'ın hala 100 kadar rehineyi elinde tuttuğu tahmin ediliyor.







