Samanyolu Haber /Gündem / 'Para sayma' görüntüleri soruşturması: İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü ifade verdi /18 Mart 2024 17:32

'Para sayma' görüntüleri soruşturması: İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü ifade verdi

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda kaydedildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz savcılığa ifade verdi.

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CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda kaydedildiği iddia edilen 'para sayma' görüntüleriyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırılan İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, bugün İstanbul Adliyesine gelerek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'na 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi.

İfade verdikten sonra savcının odasından çıkan Tuncay Yılmaz, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Sabah saatlerinde de Arnavut uyruklu eski mülk sahibi Ali Rıza (Gertian) Braka da adliyeye gelerek 'şüpheli' savcıya ifade vermişti.

İFADE VEREN KİŞİ SAYISI 5 OLDU
Başsavcılık tarafından konuya ilişkin resen başlatılan soruşturma kapsamında daha önce ifade veren CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, İl Başkan Danışmanı Can Poyraz ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in ardından, bugün sabah ifadeye gelen eski mülk sahibi Ali Rıza Braka ve Tuncay Yılmaz ile birlikte ifade verenlerin sayısı 5 oldu. 5 kişinin de ifadesi 'şüpheli' sıfatıyla alındı.
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