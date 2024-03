İftar Zamanı'nının konuğu Harun Tokak ve Time to Help'ti

İftar Zamanı programının ikinci gününde gazeteci ve yazar Harun Tokak, Time to Help Almanya Genel Müdürü Cengiz Bayram ve Time to Help Almanya Proje Koordinatörü Selim Yenican konuk oldu.







Programın sunucusu sanatçı Metin Haboğlu, Harun Tokak ile çok merak edilen Cennet konusunu konuştu.





Tokak programda bir Hadis-i Şerif'te geçen Cennet'in 8 kapısını anlattı. "Her mekana kapısından girilir. Onun için önce kapıyı konuşmak gerekir" diyen Tokak, Ramazan ayını iyi değerlendirmenin cennetin kapısından geçmek için en güzel fırsatlardan biri olduğunu anlattı.





Programda Time to Help Almanya Genel Müdürü Cengiz Bayram, yardım faaliyetlerinin yüzde 90'ının Afrika'daki ihtiyaç sahiplerine yönelik olduğunu, bununla birlikte 2021'de Almanya'da yaşanan sel felaketi ve Ukrayna-Rusya savaşının ardından Almanya'da da faaliyetlerin hız kazandığını belirtti.







Time to Help'in Almanya Proje Koordinatörü Selim Yenican ise Afrika ülkelerinde yapılan Ramazan yardımları, açılan su kuyuları ve sağlık hizmetlerini anlattı.





Programda ayrıca canlı bağlantı ile Güney Afrika'daki ramazan atmosferi anlatıldı. Metin Haboğlu ise eserleriyle programa farklı bir renk kattı.