Rusya: Ukrayna sınırında işgal girişimi geri püskürtüldü

Rusya vatandaşı olduğunu söyleyen bir grup Kremlin karşıtı silahlı kişi, tanklarla Ukrayna'dan Rusya'nın batısına sınır ötesi sızma eylemi gerçekleştirdiklerini ileri sürdü. Moskova ise saldırıları püskürttüğünü savundu. Ukrayna'dan yapılan açıklamada, söz konusu grupların 'bağımsız bir şekilde' eylemde bulunduğu iddia edildi.







'EN İLGİNÇ ŞEYLER HENÜZ YAŞANMADI'

Silahlı grupların Rusya'ya yönelik baskın ve sızma teşebbüsü, Rusya'da 15-17 Mart tarihleri arasında yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinden günler önce, Rusya-Ukrayna savaşının ikinci yıldönümünden ise haftalar sonra yaşandı.





Kendilerine 'Özgür Rusya Lejyonu' diyen grubun Alexei Baranovsky de sınırdaki eylemlerine ilişkin açıklamasında, "Bu, (operasyonun) yalnızca ilk günü. Ama bildiğimiz gibi seçiler sadece haftanın sonunda... En ilginç tüm şeyler henüz yaşanmadı" ifadelerini kullandı.







'Özgür Rusya Lejyonu' grubu, Rusya'nın Ukrayna sınırında yer alan Kursk bölgesindeki Tyotkino köyünü tamamen kontrol altına aldıklarını iddia etti. İnsansız hava aracıyla (İHA) çekildiği düşünülen bir görüntüde de pek çok askerin açık bir alanda koştuğu görüldü. Baranovsky, neresi olduğunu açıklamadığı bir noktadan, Zoom üzerinden Reuters'a verdiği demeçte, operasyondaki güçlerin büyük bir kısmının Kursk bölgesinde olduğunu söyledi. Baranovsky, saldırı üzerine Rusya'nın bölgeyi korumak için buraya yedek askerleri çekebileceğini, bunun da Ukrayna güçleri üzerindeki baskıyı azaltabileceğini savundu.





UKRAYNA MERKEZLİ İKİ GRUP DA EŞLİK ETTİ

Özgür Rusya Lejyonu'nun açıklamasına göre, söz konusu sızma girişimi Ukrayna merkezli Rus Gönüllüler Kıtası ve Sibirya Taburu ile birlikte gerçekleştirildi. Grup, sınır ötesi operasyonlarda bir Rus zırhlı personel aracının imha edildiğini ileri sürdü.





Öte yandan, Rusya devlet haber ajansı TASS'ın haberine göre, yerel vali, Ukraynalıların Tyotkino'daki saldırısında bir kişinin yaralandığını aktardı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Rusya’nın güneyinde bulunan Belgorod ve Kursk bölgelerine, Ukraynalı sabotaj gruplarının girmeye çalıştığı bildirildi.





RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: ÜÇ YÖNDEN İŞGAL GİRİŞİMİ OLDU

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri ve Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB), Ukrayna birliklerinin Rusya'nın Belgorod ve Kursk bölgelerine sınırdan geçme girişimlerini engellediği belirtildi. Açıklamada, "Moskova saatiyle sabah 03.00 sıralarında sivil hedeflerin yoğun bombardımanının ardından Ukraynalı terörist oluşumlar, tankların ve zırhlı muharebe araçlarının desteğiyle Rusya Federasyonu topraklarını eş zamanlı olarak Belgorod bölgesindeki Odnorobovka, Nehoteyevka ve Spodaryuşino yerleşim bölgelerinde üç yönden işgal etmeye çalıştı" denildi.





Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin tüm saldırılarının, Rus ordusu tarafından püskürtüldüğü kaydedilen açıklamada, "Birliklerin aktif eylemleri sonucunda, Kiev rejiminin ciddi kayıplar veren terör oluşumları geri püskürtüldü. Devlet sınırında herhangi bir ihlal yaşanmadı. Ukrayna tarafındaki sınır bölgesinde Odnorobovka bölgesinde yaklaşık 60 Ukraynalı terörist, Nehoteyevka bölgesinde 3 tank ve 1 zırhlı personel taşıyıcı, Spodaryuşino bölgesinde ise iki tank imha edildi" bilgileri paylaşıldı.





Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında ayrıca başkent Moskova saatiyle 08.00-08.25 arasında Kursk bölgesinin Tyotkino yerleşim birimi yakınındaki sınır bölgesine girmeye çalışan Ukraynalı sabotaj ve keşif gruplarının 4 saldırısının da püskürtüldüğü belirtilerek, buradaki grupların 'önemli kayıplara uğratıldığı' ifade edildi.