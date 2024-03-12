Rusya’da askeri uçak düştü

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, İvanovo şehrinde bir İl-76 model askeri nakliye uçağı, kalkış sırasında meydana gelen motor yangını nedeniyle düştü. Uçakta, 8 mürettebat ve 7 yolcu olmak üzere toplamda 15 kişi bulunuyordu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





İvanovo bölgesi valisi Stanislav Voskresensky, uçak kazasında hayatını kaybeden Il-76 pilotlarının ailelerine başsağlığı diledi. Olay yerindeki yangının kontrol altına alındığı ve yerleşim yerlerine zarar verilmediği belirtildi. Uçaktaki diğer kişilerin durumu hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.





İvanovo bölgesindeki Severny Havaalanı yakınlarında düşen Il-76 askeri nakliye uçağıyla ilgili yapılan açıklamada, uçağın planlı bir uçuş için kalkış yaparken motorlardan birinde çıkan yangının neden olduğu belirtildi. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, havacılık ve uzay kuvvetleri ana komutanlığından bir komisyonun uçak kazasının nedenlerini belirlemek üzere Ivanovo Havaalanı'na gönderildiği belirtildi. Rusya'nın Belgorod bölgesi üzerinde 24 Ocak'ta düşen başka bir Il-76 uçağının ardından, bu olayın gergin bir dönemde gerçekleştiği ve soruşturmanın devam ettiği belirtiliyor. Bu olayda, 65'i Ukraynalı savaş esiri olmak üzere 74 kişi hayatını kaybetmişti.