Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin konuştuğu kazada doktor babaya yurt dışı yasağı, çalışana tutuklama /12 Mart 2024 19:04

Türkiye'nin konuştuğu kazada doktor babaya yurt dışı yasağı, çalışana tutuklama

Kemerburgaz'daki kazanın ardından gelişmeler yaşanıyor. Anne yazar Eylem Tok'un kazayı yapıp ölüme neden olan oğlunu önce Mısır ardından da ABD'ye kaçırmasının ardından bugün baba Doktor B adıyla bilinen ünlü estetik doktorunun yurt dışına çıkışına yasak konuldu. Anne ile oğlunun yurt dışına kaçışına yardımcı olan A.Y.S adlı kadın da tutuklandı

SHABER3.COM

Eyüpsultan'ın Kemerburgaz semtinde 1 Mart 2024 tarihinde meydana gelen trafik kazasında, 17 yaşındaki T.C. adlı sürücünün lüks aracının emniyet şeridinde duran 3 ATV aracına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralanmıştı.

Olayın ardında dikkat çeken detaylardan biri, kazayı gerçekleştiren kişinin, yazar Eylem Tok ile ünlü estetik doktoru Op. Dr. Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu olduğu oldu.

Olayın gerçekleştiği tarihte 17 yaşında olan T.C.'nin, ünlü estetik cerrahı Bülent Cihantimur'un oğlu olduğu ortaya çıktı. Cihantimur'un, Eylem Tok ile eski bir evlilikten olan çocuğu T.C.'nin kullandığı aracın karıştığı kaza nedeniyle gündemdeki yerini aldı.

Bülent Cihantimur, ünlü bir estetik cerrah olarak bilinmekte olup sosyal medyada ve televizyon programlarında "DoctorB" olarak tanınıyor. Kazayı gerçekleştiren genç sürücünün babası Cihantimur, şu ana kadar olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapmamıştır
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'nin konuştuğu kazada doktor babaya yurt dışı... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:51:03