Türkiye'nin konuştuğu kazada doktor babaya yurt dışı yasağı, çalışana tutuklama

Eyüpsultan'ın Kemerburgaz semtinde 1 Mart 2024 tarihinde meydana gelen trafik kazasında, 17 yaşındaki T.C. adlı sürücünün lüks aracının emniyet şeridinde duran 3 ATV aracına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralanmıştı.







Olayın ardında dikkat çeken detaylardan biri, kazayı gerçekleştiren kişinin, yazar Eylem Tok ile ünlü estetik doktoru Op. Dr. Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu olduğu oldu.







Olayın gerçekleştiği tarihte 17 yaşında olan T.C.'nin, ünlü estetik cerrahı Bülent Cihantimur'un oğlu olduğu ortaya çıktı. Cihantimur'un, Eylem Tok ile eski bir evlilikten olan çocuğu T.C.'nin kullandığı aracın karıştığı kaza nedeniyle gündemdeki yerini aldı.







Bülent Cihantimur, ünlü bir estetik cerrah olarak bilinmekte olup sosyal medyada ve televizyon programlarında "DoctorB" olarak tanınıyor. Kazayı gerçekleştiren genç sürücünün babası Cihantimur, şu ana kadar olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapmamıştır

