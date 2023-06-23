İhracatçılar kur artışını nasıl değerlendiriyor

İhracat artarken, cari açık da rekor kırıyor





'Kur, enflasyon karşısında ezildi'





“Sonra krediye ulaşımda zorluk ve döviz kurlarındaki baskılar başladı. Baskılar başlayınca Türkiye kazanmış olduğu o piyasayı ve rekabetçiliğini tekrar kaybeder duruma geldi.”

'Dünyada yüksek kurla ihracatı artırıp, ithalatı azaltan ülke yok'



