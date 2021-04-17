"İkametlerini iptal ederim"

Salgınla Mücadele Toplantısı’nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, pandemide sokağa çıkma kısıtlamasını istismar eden yabancıları ikametlerini iptal etmekle tehdit etti.







"ELİMDE YETKİ VAR, ACIMAM DA"





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde düzenlenen Salgınla Mücadele Toplantısı’nda konuştu. Bakan Soylu, ikamet sahibi yabancıların pasaportlarıyla sokağa çıkma kısıtlamasını istismar edenleri uyararak, “Açık söylüyorum, kim ikamet sahibi ve pasaportuyla bu işi istismar etmeye kalkarsa ikametini iptal ederim hemen. Elimde böyle bir yetki var. İptal ederim, acımam da. Çünkü insanlar evde kalacaklar, siz pasaportunuzla beraber ‘Pasaportum var’ diye turist kılığında, imkanında bunu istismar edeceksiniz. Buna da müsaade etmeyiz” dedi.





"PİK SAATLERDE ULAŞIM İMKANI ÜST SEVİYELERİ ÇIKARILMALI"





Toplu taşımadaki tehlikeye dikkat çeken Soylu, “Toplu taşıma böyle bir sıkıntıyla hala karşı karşıya. Yapılması gereken çok basit. Pik saatlerde ulaşım imkanlarının en üst seviyeye çıkması, vatandaşımızın mağdur edilmemesi ve en nihayetinde burada toplu taşıma araçları içerisindeki, salgının artmasını engelleyecek oranların İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınan seviyelerde tutulması. Ama bu konuda bir yıldır maalesef başaramadığımız meselelerden bir tanesidir” dedi.



