İki dev ilaç şirketinden ortak aşı çalışması

Kaygılar ve tedirginlik sürerken, diğer yandan bilim insanların ve ilaç firmaların koronavirüse karşı ilaç ve aşı çalışmaları da son hızla sürüyor. Dünyanın en büyük ilaç firmalarından ikisi koronavirüs aşısı geliştirmek için güçlerini birleştiriyor. Ancak aşı 2021 sonuna kadar hazır olmayabilir.





Britanyalı GSK ve çok uluslu Fransız Sanofi firmaları ucuz ve kitlesel ölçekte Covid-19'a karşı uzun süreli bağışıklık sağlama umuduyla işbirliğine gittiklerini açıkladı.





Bilim insanları virüsü durduracak bir çözüm arama yarışındayken, bu aşı dünya genelindeki en az 70 aşı çalışmasından biri.





Independent Türkçe'nin aktardığına göre Sanofi, virüse karşı anikor üretimini uyaran, rekombinant DNA teknolojisine dayanan S-proteini antijenine katkıda bulunacak.





GSK CEO'su Emma Walmsley hedeflerinin bu yıl sonu itibarıyla deneylere başlamak ve aşıyı "2021'in ikinci yarısında" kullanıma sunmak olduğunu söyledi.





Walmsley şunları kaydetti:





"Bu normal bir aşı geliştirme süresinden önemli ölçüde daha hızlı ve her iki şirkette de araştırma ekipleri acil olarak bunun üzerinde çalışmaya başladı. Başarılı olduğu takdirde gelecek yıl sonuna kadar yılda yüz milyonlarca doz hazırlayabileceğimize inanıyoruz."





Walmsley ayrıca, Covid-19'un durdurulması için "birden fazla aşıya ihtiyaç duyulacağına" inandıklarını ve bu sebeple diğer projelere de katkıda bulunduklarını ifade etti.





Sanofi CEO'su Paul Hudson ise, "Dünya bu benzeri görülmemiş küresel sağlık kriziyle yüzleşirken hiçbir şirketin bunu tek başına başaramayacağı da açık" dedi.





Çin ve ABD'deki üç aday en hızlı ilerlemeyi kaydediyor. Bunlardan biri olan ve CanSino'yla Pekin Biyoteknoloji Üniversitesi tarafından geliştirilen aşının hastalar üzerindeki test sonuçları çoktan yayımlandı.





ABD'de Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) ve Moderna şirketi tarafından geliştirilen aşı da çok geride değil. "Herhangi bir tehlike işaretine" rastlanmadığını belirten NIH Bulaşı Hastalıklar Başkanı Dr. Anthony Fauci, haziran gibi daha geniş test aşamasına geçilebileceğini umduğunu belirtti.





Bir dizi farklı yaklaşım kullanan onlarca başka aşı da, aşıların insan dışı canlılarda test edilmesini içeren klinik öncesi değerlendirme aşamasında bulunuyor.





Bununla beraber DSÖ, koronavirüs aşısının en az 12 aydan önce hazırlanmasının muhtemel olmadığı uyarısında bulundu.