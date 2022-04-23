Samanyolu Haber /Dünya / İki Rus oligark, aile üyelerini öldürüp 'intihar' etti.. İntihar mı infaz mı? /23 Nisan 2022 11:30

İki Rus oligark, aile üyelerini öldürüp 'intihar' etti.. İntihar mı infaz mı?

İspanya'nın Girona ve Rusya'nın Moskova kentlerinde yaşayan, Rus oligarklar Sergey Protosenya ve Vladislav Avayev'in, 20 Nisan'da ilk önce aile üyelerini öldürüp ardından intihar ettikleri bildirildi.

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İspanyol basınında yer alan haberde, iki Rus oligarkın, aynı gün önce aile üyelerini öldürüp daha sonra intihar etmelerinin araştırıldığı kaydedildi.

Polis kaynaklarına dayandırılarak verilen bilgilerde, Girona'nın Lloret de Mar yerleşim yerinde 20 Nisan'da yaşayan olayda, Novatek adlı doğal gaz firmasının başkan yardımcısı olan 55 yaşındaki Sergey Protosenya'nın evinde bıçakla önce eşi (53) ve kızını (16) öldürdüğü ardından da intihar ettiği belirtildi.


Polisin, Protosenya'nın Fransa'da yaşayan oğlunun ailesinden haber alamayınca Girona'daki eve gelip içeride cesetleri görmesinin ardından ettiği telefonla olay yerine geldiği aktarıldı.

Haber ilk, aile içi şiddet olarak verilse de aynı tarihte bu kez Moskova'da yaşayan bir başka Rus oligark olan, Gazprombank'ın eski başkan yardımcısı ve eski üst düzey Kremlin yöneticisi Vladislav Avayev'in de eşi ve küçük kızını öldürerek intihar ettiğinin duyurulmasıyla başka şüpheleri akla getirdi.

İspanyol basını, polisin Girona'da yaşanan olayla ilgili farklı seçenekleri de araştırdığını yazdı.
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