Samanyolu Haber /Gündem / İki ülke daha Schengen'e dahil oluyor /18 Ekim 2022 16:27

İki ülke daha Schengen'e dahil oluyor

Avrupa Parlamentosu, Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen'e dahil edilmesini istedi.

İki ülke daha Schengen'e dahil oluyor

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, Romanya ve Bulgaristan'ın Avrupa'daki vizesiz seyahat bölgesi Schengen'e dahil edilmesini talep etti. AP Genel Kurulunun Strazburg'daki oturumunda, Romanya ve Bulgaristan'ın Schengen bölgesine alınmasıyla ilgili karar tasarısı 49'a karşı 547 oyla kabul edildi.

Kabul gören tasarıda, iki ülkenin 2022 sonuna kadar Schengen'e katılması için AB Konseyi'nin acilen karar alması istendi. Bu yönde karar alınması halinde Avrupa'nın iç sınırlarında iki ülke vatandaşları için uygulanan sınır kontrollerinin kaldırılabileceği hatırlatıldı ve bu kontrollerin "ayrımcılığa" yol açtığı ifade edildi.

AP milletvekilleri, Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen'e dahil olmak için gerekli şartları yerine getirdiğini belirterek AB ülkelerinin henüz iki ülkeyi Şengen bölgesine davet etme yönünde karar vermemesini eleştirdi, bunun Avrupa Tek Pazarı'na zarar verdiğini savundu.

AB'nin 27 üyesinden Bulgaristan, Romanya, Hırvatistan, Kıbrıs ve İrlanda Schengen bölgesinde bulunmuyor. AB üyesi olmamasına karşın İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lihtenştayn ise Schengen içinde yer alıyor. AP milletvekilleri, 2018, 2020 ve 2021'de de Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen'e dahil edilmesini talep eden karar tasarıları kabul etmişti.

Bir ülkenin vizesiz seyahat bölgesi Schengen'e girebilmesi için AB ülkelerinin oy birliğiyle karar alması gerekiyor
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