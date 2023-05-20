Samanyolu Haber /Politika / İkinci tur sloganını paylaşan MHP, gelen tepkileri 'gizlemek' zorunda kaldı /20 Mayıs 2023 10:53

İkinci tur sloganını paylaşan MHP, gelen tepkileri 'gizlemek' zorunda kaldı

Cumhur İttifakı ortaklarından MHP, ikinci tur için yeni seçim sloganını belirledi. MHP 28 Mayıs'a "Omuz omuza" diyerek hazırlanacağını bildirdiği paylaşımına gelen yanıtları gizlemek zorunda kaldı. Pek çok kullanıcı, Cumhur İttifakı'nın içinde yer alan terör örgütü Hizbullah'ın siyasi ayağı HÜDA PAR'ı hatırlattı.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 28 Mayıs'ta gerçekleşecek olan ikinci tur seçimi öncesi yeni reklam sloganını paylaştı.



MHP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma “Omuz omuza” notu düşüldü.

YANITLARI GİZLEDİLER

Reklamda MHP lideri Devlet Bahçeli ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüntüsü kullanılırken, "Cumhur İttifakı Omuz Omuza" denildi.

Ancak sosyal medya kullanıcıları paylaşımın altında tepki yağdırdı. AKP listelerinden Meclis'e giren, terör örgütü Hizbullah'ın siyasi ayağı HÜDA PAR'a tepki gösteren kullanıcılar, MHP hesabına yanıtları gizletti.

İşte gizlenen paylaşımlardan bir kaçı...






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