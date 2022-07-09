Samanyolu Haber /Politika / İktidar, seçim tarihiyle ilgili muhalefetle uzlaşma arayabilir /09 Temmuz 2022 13:49

İktidar, seçim tarihiyle ilgili muhalefetle uzlaşma arayabilir

Gazeteci Fehmi Koru, siyasette havanın değişebileceğini ve iktidar cephesinin "Ne olacaksa bir an önce olsun" noktasına gelerek muhalefetle seçim tarihi konusunda uzlaşma arayışına girebileceğini söyledi.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine bir yıl gibi az bir süre kalan Türkiye'de, ekonomi başta olmak üzere neredeyse her alanda yaşanan sorunlar 'sandık' gündemini sıcak tutuyor. Birçok kamuoyu araştırmasına göre vatandaşlar, seçimlerin öne çekilmesi beklentisi içinde.

Gazeteci Fehmi Koru, kendi ismini taşıyan internet sitesinde bu yönde bir sürprizle karşılaşılabileceğini söyledi.

"Geçmiş bayramlarda siyasi partilerin yönetim kademesinden insanlar bir gün öncesine kadar sert çıktıkları rakip partilerin yöneticilerini ziyaret ederler, ziyaret edilenler de kendilerini ziyaret edenlere aynı şekilde mukabelede bulunurlardı" diyen Koru, şöyle devam etti:

"Çay-kahve muhabbeti bu yıl bakarsınız muhabbetlerini artırır. Yine şimdikine benzer uzun bayram tatillerinde, geçmişte, ziyaret sayesinde hiç olmayacakmış gibi görünen gelişmelerle karşılaşıldığı olmuştur.

Kurulacağına yüzde yüz emin olunan hükümetler, parti liderlerinden birine beklenmedik ziyarette bulunanların ikazları sonucu kurulamaz olduğu gibi, öncesinde ölümüne düşman görüntüsü veren liderler bayram sonrasında kurdukları koalisyon hükümetinde yan yana görev alabilmişlerdir.

'SÜRPRİZ BEKLİYORUM'

Bu bayram tatilinden de, ben, sonrasında seçim tarihinin erkene alınmasını getirebilecek bir sürpriz bekliyorum.

'ERDOĞAN'LA BAHÇELİ'NİN BAYRAMDA BİR ARAYA GELMELERİNE DİKKAT ETMEK GEREK'

AK Parti lideri Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin bayramda bir araya gelmelerine dikkat etmek gerek.

Milletvekillerinin bayramı seçim bölgelerinde geçirmeleri beklenir. İktidar milletvekilleri uzun zamandır halkla doğrudan temasta değillerdi; bayramda ister istemez kendilerini seçenleri dinlemek zorunda kalacaklar.

'İKTİDAR ' NE OLACAKSA BİR AN ÖNCE OLSUN' NOKTASINA GELEBİLİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayramını kutlamaya gelecek AK Parti milletvekilleri bölgelerinin hassasiyelerini ona aktardıklarında hava değişebilir.    

İktidar cephesi 'Ne olacaksa bir an önce olsun' noktasına gelebilir ve muhalefetle uygun bir seçim tarihi üzerinde uzlaşma arayışına girebilir."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İktidar, seçim tarihiyle ilgili muhalefetle uzlaşma arayabilir Sonraki Haber >>

Sri Lanka'da göstericiler Cumhurbaşkanı'nın konutu bastı

Sri Lanka'da göstericiler Cumhurbaşkanı'nın konutu bastı

Doktorları hedef gösteren imam hakkında soruşturma açıldı

Doktorları hedef gösteren imam hakkında soruşturma açıldı

Siyanür skandalının üzeri kapatılmış

Siyanür skandalının üzeri kapatılmış

Eski AKP’li 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını neden anlatmıyor

Eski AKP’li 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını neden anlatmıyor

Eski Japonya Başbakanı Abe suikasta uğradı

Eski Japonya Başbakanı Abe suikasta uğradı

Şanlıurfa'da tehlikeli gerginlik

Şanlıurfa'da tehlikeli gerginlik

AP’de Yunanistan Başbakanı’na geri itme tepkisi

AP’de Yunanistan Başbakanı’na geri itme tepkisi

AKP'liden 'yuh' dedirten sözler: 'Şu anda hastanede gidip görevliyi bile dövebiliyoruz'

AKP'liden 'yuh' dedirten sözler: 'Şu anda hastanede gidip görevliyi bile dövebiliyoruz'

Bakan Koca’ya büyük tepki

Bakan Koca’ya büyük tepki

AKP'li teyze coştu: Tayyip uzaya gitti, Allah çarpar, kafirler, PKK, CHP...

AKP'li teyze coştu: Tayyip uzaya gitti, Allah çarpar, kafirler, PKK, CHP...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:27:49