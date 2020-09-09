İktidar seçim yasasında köklü değişikliklere hazırlanıyor

Siyasette erken seçim tartışmaları yaşanırken hükümete yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, hükümetin Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu’nda köklü değişiklikler yapmaya hazırlandığını yazdı.





1 Ekim’de Meclis’in açılışından sonra erken seçim tartışmalarının daha sık yaşanacağını söyleyen Selvi, “Çünkü iktidar Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu’nda köklü değişikliklere hazırlanıyor. Seçim barajının düşürülmesi, yüzde 1 oy alan partilerin dahi Meclis’te temsili yönünde çalışmalar yapılıyor. Seçim sistemi en çok ittifakları etkileyecek” diyor.





Muhalefetin bir kısmında 2021’de seçim olacakmış gibi bir hava olduğunu belirten Selvi, “Cumhurbaşkanı adayı olmayı planlayanlar, erken seçim ihtimaline hazırlıksız yakalanmamak istiyorlar. O nedenle hem siyasette hem medyada hazırlıklara başladılar. Türkiye’de erken seçim denilince ilk akla gelen isim olan MHP Lideri Bahçeli de seçimlerin 2023’te yapılacağını açıkladı. Muhalefet liderleri arasında, ‘Erdoğan erken seçime gitmez. 2023’e kadar ülkeyi yönetir’ düşüncesinde olanlar da var” ifadelerini kullanıyor.





Selvi, seçim yasasının 2021 yılında değişmesi durumunda o yıl seçim yapılamayacağına da dikkat çekiyor. Selvi, bunu “Çünkü Anayasa’nın 67. maddesinde ‘Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz’ deniliyor” şeklinde açıklıyor.





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener’in seçimlerin 2023’te yapılacağı kanaatinde olduğunu belirten Selvi, şunları aktarıyor:





“Kılıçdaroğlu, 2023’e giderken ‘millet ittifakı’nı genişletme çabası içinde. Dün parti meclisi toplantısında yaptığı konuşmada bunun formülünü de verdi, ‘Dostlarımızla birlikte yapacağız’ dedi. Kılıçdaroğlu’nun dostları Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu. Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olarak Abdullah Gül’ü düşündüğü biliniyor. Şu ana kadar ‘Yok’ demedi. Ancak CHP tabanı Gül’e karşı. Onların gönlünde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş yatıyor. Kılıçdaroğlu’nun CHP’de kendisine rakip olmasını istemediği için Ekrem İmamoğlu’nun adaylığına sıcak bakmadığı söyleniyor. Abdullah Gül ise onun rakibi değil. Hatta önemli bir isim, “İmamoğlu’nu istemez ama Mansur Yavaş’ı bile düşünebilir. Çünkü onun CHP’ye yönelik bir iddiası yok” dedi. Seçimi kazanamamasına rağmen Muharrem İnce bile Cumhurbaşkanı adaylığından aldığı güçle, Kılıçdaroğlu’na ‘Sen çekil, onursal başkan ol. Partinin başına ben geçeyim’ demedi mi?”





Kılıçdaroğlu’nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i gözardı etmemesi gerektiğini belirten Selvi, “Bahçeli ve Erdoğan’ın ‘Evine dön’ çağrısı ile iyice eli güçlenen Akşener’in ‘Evet’ demediği bir ismin ortak aday gösterilmesi imkânı yoktur” diyor.



