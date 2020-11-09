Samanyolu Haber /Politika / İl ve 9 ilçe yönetimi görevden alındı /09 Kasım 2020 22:53

İl ve 9 ilçe yönetimi görevden alındı

CHP'nin Gaziantep il yönetimi ile birlikte şehirdeki 9 ilçe yönetiminin de görevden alındığı ifade edildi.

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CHP MYK tarafından Gaziantep il ve 9 ilçe yönetimi görevden alındı. Kararın, Gaziantep’te CHP’nin potansiyelinin yüksek olduğu, ancak mevcut yönetimle bu potansiyele ulaşılamayacağı tespiti üzerine alındığı öğrenildi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında örgütlerle ilgili değerlendirme yapıldı. Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu ve il yönetimi ile 9 ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmasına karar verildi.

Parti yetkililerinden edinilen bilgiye göre kararda Gaziantep’te CHP’nin potansiyelinin yüksek olduğu, ancak mevcut yönetimle bu potansiyele ulaşılamayacağı tespiti etkili oldu. Gaziantep’de yeni bir yapılanma oluşturulmasına karar verildi.

CHP 2018 seçimlerinde yüzde 15 oy aldığı Gaziantep’te 2 milletvekili çıkardı. 
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