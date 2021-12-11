Samanyolu Haber /Gündem / İlahiyatçı Yıldırım’dan Erdoğan’a sert 'fakirlik' tepkisi /11 Aralık 2021 17:03

İlahiyatçı Yıldırım’dan Erdoğan’a sert 'fakirlik' tepkisi

Siyer Vakfı kurucusu, ilahiyatçı Muhammed Emin Yıldırım, Erdoğan’ın Bakara Suresi'nden alıntı yapıp açlık ve yoksulluğa sabır çağrısı yapmasına tepki gösterdi: “Başımıza musallat olan ceberrut sistem bizi bu hale sokuyor. Fakirliği peygamber ahlâkı olarak anlatan adamların hayatında fakirlik yok!"

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Siyer Vakfı kurucusu, araştırmacı yazar ve ilahiyatçı Muhammed Emin Yıldırım

Yükselen döviz kurları ve art arda gelen zamlarla günbegün yoksullaşan halka Erdoğan’ın Bakara Suresi’nden alıntı yaparak sabır çağrısı yapmasına her kesimden tepki yükseldi. Siyer Vakfı kurucusu, araştırmacı yazar ve ilahiyatçı Muhammed Emin Yıldırım, en sert tepkiyi gösterenlerden biri oldu. Yıldırım, “Fakirlik Müslümanların kaderi değil. Vallahi değil, billahi değil!” dedi.

İSLAM ÜMMETİNİN KADERİ FAKİRLİK DEĞİLDİR
 
Muhammed Emin Yıldırım, sosyal medyada gündem olan “Fakirlik bu ümmetin kaderi değil” videosunda şunları söyledi: “Birileri bize fakirlik adına bir şeyler söylüyorsa, yalan söylüyor. Niye fakirlik bizim kaderimiz olsun ya! Allah rasulü (aleyhissalatu vesselam), olduğu zaman o nimetlerden en güzeliyle istifade etti. Bu ümmetin, İslam ümmetinin kaderi fakirlik değildir.”

EN GÜZEL ARABAYA ONLAR BİNSİN, EN GÜZEL EVDE ONLAR OTURSUN!

İlahiyatçı Muhammed Emin Yıldırım, şöyle devam etti: “Bizim başka bir derdimiz var. Bizim başımıza musallat olan, kan emici, ceberrut sistem bugün bizi bu hale sokuyor. Bize fakirliği peygamber ahlâkı olarak anlatan adamların hayatında fakirlik yok. En güzel arabaya onlar binsin, en güzel evde onlar otursun, Müslümana da takva düşsün, zühd düşsün! Tamam da sana o takva, zühd gelmedi mi? Sen nesin? Sen de bu ümmetin ferdiysen eğer, aynı şey olmalı.”



YILDIRIM’DAN BİR DE TWİTTER PAYLAŞIMI

Muhammed Emin Yıldırım, Twitter hesabından da bir paylaşım yaparak şunları yazdı:

“Hasan Kâfî el-Akhisârî’den:
Düzenin bozulmasına ve huzursuzluğun ortaya çıkmasına neden olan sebepler:
1. Adalette ihmal ve gevşeklik
2. İstişarenin terk edilmesi
3. Asker tedariki ve tedbirinde ihmaller
4. Rüşvet ve iltimasın yaygınlaşması ve ehil olmayanların söz sahibi olması”
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