Samanyolu Haber /Gündem / AKP 'dip dalgayı' arayacak: Ardık fırtına ve tsunami geliyor /11 Aralık 2021 16:51

AKP 'dip dalgayı' arayacak: Ardık fırtına ve tsunami geliyor

MAK Danışmanlık’ın patronu Mehmet Ali Kulat’tan, son dönemde oyları gittikçe düşen AKP ile ilgili ilginç bir paylaşım geldi. Kulat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ‘dip dalga’ konusuna dikkat çekerek şöyle yazdı: "O eskidendi. Artık fırtına ve tsunami geliyor.”

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Yükselen döviz kurları ve üst üste gelen zamların ardından yapılan anketler, AKP’nin oylarının sürekli düştüğünü gösteriyor. Anketçiler, gelen dip dalganın artık iktidarı değiştiriceğini söylüyor. Bu konuda MAK Danışmanlık’ın sahibi Mehmet Ali Kulat’tan ilginç bir paylaşım geldi. Kulat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ‘dip dalga’ için “O eskidendi.” dedi.

‘DİP DALGA’ ESKİDENDİ

Paylaşımında, bir gazetecinin kendisini aradığını belirten Mehmet Ali Kulat, şunları yazdı:
“Gazeteci dost aradı:
-Sen sahayı iyi okursun, DİP DALGA konusunda ne diyorsun?
-O eskidendi.
Şaşırdı:
-Nasıl yani? DİP DALGA YOK MU? Halbuki 5-6 ay öncesi sen sürekli DİP DALGA diyordun ne oldu?
-Haklısın. DİP DALGA bitti. Artık FIRTINA / TUSUNAMİ GELİYOR.”



Yüzlerce kez paylaşılan Kulat’ın twiti, binlerce kez de beğenildi.
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