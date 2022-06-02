Samanyolu Haber /Dünya / İlginç araştırma: Bu kişilerin Covid-19 olma ihtimali daha düşük /02 Haziran 2022 18:10

İlginç araştırma: Bu kişilerin Covid-19 olma ihtimali daha düşük

ABD'de yapılan bir araştırmada gıda alerjisi bulunan kişilerin Covid-19 virüsüne yakalanma riskinin daha düşük olduğu ortaya çıktı.

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Science Alert'te yer alan habere göre, Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından yapılan araştırma, alerjisi olanların koronavirüs konusunda avantajlı olduğuna işaret ediyor.

Araştırmaya katılan 4 binden fazla kişinin yarısı kendilerine gıda alerjisi, astım, egzama veya alerjik rinit teşhisi konduğunu iddia etti.

Araştırmada, gıda alerjisi olan bireylerin ise enfekte olma olasılığının yüzde 50 daha düşük olduğu gözlendi.

Öte yandan, bazı çalışmalar alerjik astımın şiddetli Covid-19 vakalarından koruduğunu öne sürerken, son araştırmada alerjik astımın virüsün ilk enfeksiyonundan korunamadığını ortaya koydu.

Yeni bulguların arkasındaki nedenler için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu belirtilirken, araştırmanın Kovid-19'un önlenmesi için yeni yollar sunması bekleniyor.

Araştırma, "The Journal of Allergy and Clinical Immunology" adlı dergide yayınlandı.
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