Samanyolu Haber /Gündem / İlginç sonuç: Türkiye'nin yüzde 64’ü ülkenin dört tarafının düşmanlarla çevrili’ olduğuna inanıyor! /02 Ekim 2023 16:30

İlginç sonuç: Türkiye'nin yüzde 64’ü ülkenin dört tarafının düşmanlarla çevrili’ olduğuna inanıyor!

Metropoll Araştırma’nın 16-20 Eylül tarihleri arasında yaptığı son araştırmaya göre, Türkiye’de yaşayanların yüzde 64’ü, ülkenin 4 tarafının düşmanlarla çevrili olduğunu düşünüyor.

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Parti bazında bakıldığında ise AKP’lilerin yüzde 65,5; CHP’lilerin yüzde 52,7’si, İYİ Partililerin yüzde 58,4’ü, MHP’lilerin ise yüzde 75,7’si, “Dört tarafımızın düşmanlarla çevrili olduğu bir ülkede mi yaşıyorsunuz?” sorusuna evet cevabı veriyor.

Metrapoll Araştırma’nın kurucusu Özer Sencar, konuyla ilgili paylaşımında şu değerlendirmelerde bulundu: “Dört yanı düşmanlarla çevrili bir ülke’de yaşadığını düşünenlerin oranı %64’tür. Bu oran, AKP’lilerde %66, CHP’lilerde %53, İYİP’lilerde %58 ve HDP’lilerde %53’tür. Konu, çevre ülkeler algısı’na geldiğinde siyasi partiler ve kimlikler arasındaki farklılaşmalar ortadan kalkıyor.”



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