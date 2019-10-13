Samanyolu Haber /Gündem / Ilıcalı’dan kaza sonrası ilk açıklama /13 Ekim 2019 15:24

Ilıcalı’dan kaza sonrası ilk açıklama

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı geride bıraktığımız akşam deyim yerindeyse ölümden döndü. Bariyerlere çarpan spor araç hurdaya döndü.

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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Kuzey Marmara Otoyolu’nda Anadolu yakasında kaza geçirdi. Ilıcalı’nın yara almadan kurtulduğu kazada lüks aracı kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre olay, perşembe günü akşam saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu’nda Avrupa’dan Anadolu yakasına geçtikten bir süre sonra Acun Ilıcalı’nın kullandığı aracın lastiğinin patlaması sonucu araç bariyerlere çarptı. Ilıcalı, kazayı yara almadan atlatırken, kazada lüks araç kullanılamaz hale geldi.

Kazanın ardından Ilıcalı’ya “geçmiş olsun” mesajları yağdı. Ilıcalı ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Talihsiz bir trafik kazası geçirdim. Sağlık durumum çok iyi. Arayan soran herkese teşekkürler, sevgiler” ifadelerini kullandı.
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